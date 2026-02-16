Пенсионерам не придется ничего оформлять, все произойдет автоматически

16 февраля 2026, 14:20, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART / amic.ru

В августе 2026 года состоится автоматическая корректировка страховых пенсий по старости, как сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России, в интервью RT. Это повышение затронет пенсионеров, официально работавших в 2025 году.

«Пенсионеры, которые не работали официально, не смогут получить увеличение пенсий в августе 2026 года, поскольку у них не накоплены индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК)», — уточнил Балынин.

Эксперт подчеркнул, что размер прибавки будет рассчитываться для каждого пенсионера отдельно.

«Для автоматического получения этой корректировки пенсионерам не нужно будет подавать заявления, так как Социальный фонд России уже обладает всеми необходимыми данными. С августа 2026 года пенсии будут увеличены для пенсионеров, накопивших ИПК за 2025 год», — заключил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили ввести 13‑ю пенсию для пенсионеров. По мнению депутата Сергея Миронова, это заслуженный и очень нужный подарок пожилым людям.