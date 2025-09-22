Жара надвигается на Алтай из-за выноса теплого воздуха из Азии

Подобные температурные аномалии в начале осени становятся все более частыми из-за изменений климата

22 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Тепло / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС о приближении аномально теплой погоды в Сибирь. В ближайшие дни воздушные массы из Центральной Азии принесут в регионы округа повышение температуры от 18 до 25 градусов.

На юге Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Хакасия, Тыва и Иркутская область) ожидается температура на 4-5 градусов выше климатической нормы для сентября. В Иркутской области контраст будет особенно заметен: на северо-востоке прогнозируются заморозки, а на юге – потепление выше +20 градусов.

«В Алтайском крае и в Новосибирской области значения могут достигать даже 25 градусов», – заявил Вильфанд.

Такие условия связаны с активным переносом теплого воздуха из азиатских регионов. Синоптики отмечают, что подобные температурные аномалии в начале осени становятся все более частыми из-за изменений климата.