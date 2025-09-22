Жара надвигается на Алтай из-за выноса теплого воздуха из Азии
Подобные температурные аномалии в начале осени становятся все более частыми из-за изменений климата
22 сентября 2025, 17:15, ИА Амител
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС о приближении аномально теплой погоды в Сибирь. В ближайшие дни воздушные массы из Центральной Азии принесут в регионы округа повышение температуры от 18 до 25 градусов.
На юге Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Хакасия, Тыва и Иркутская область) ожидается температура на 4-5 градусов выше климатической нормы для сентября. В Иркутской области контраст будет особенно заметен: на северо-востоке прогнозируются заморозки, а на юге – потепление выше +20 градусов.
«В Алтайском крае и в Новосибирской области значения могут достигать даже 25 градусов», – заявил Вильфанд.
Такие условия связаны с активным переносом теплого воздуха из азиатских регионов. Синоптики отмечают, что подобные температурные аномалии в начале осени становятся все более частыми из-за изменений климата.
Уррррааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:58:51 22-09-2025
А у нас ОТОПЛЕНИЕ! Аха-ха-ха! Как вовремя!
11:48:01 23-09-2025
Гость (18:58:51 22-09-2025) А у нас ОТОПЛЕНИЕ! Аха-ха-ха! Как вовремя!... как всегда! был бы холод - не дали бы. Жара на улице - вуаля!