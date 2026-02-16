Зарплату более 100 тысяч рублей получают жители 15 регионов

В целом по России средняя зарплата в конце осени 2025 года достигла 98,2 тысячи рублей

16 февраля 2026, 14:36, ИА Амител

По данным анализа РИА Новости на основе официальной статистики, в ноябре 2025 года средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 15 регионах России — годом ранее таких субъектов насчитывалось 12.

Наивысшие показатели зафиксированы в Магаданской области — 244 тысячи рублей, на Чукотке — 212 тысяч рублей и в Москве — 171,3 тысячи рублей. Ямало‑Ненецкий автономный округ вошел в четверку лидеров с показателем 158 тысяч рублей.

Далее следуют Якутия — 139,6 тысячи рублей, Сахалин — 139 тысяч рублей, Камчатка — 137,3 тысячи рублей, Ненецкий АО — 134,7 тысячи рублей и Ханты‑Мансийский АО — 120,3 тысячи рублей.

В Мурманской области средняя зарплата в конце осени достигла почти 120 тысяч рублей, в Санкт‑Петербурге и Подмосковье — около 116 тысяч рублей.

Новыми участниками рейтинга по сравнению с прошлым годом стали Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область. Во всех трех регионах средний заработок в ноябре составил чуть более 103 тысяч рублей.

Важно учитывать, что среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. При расчете учитываются доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты.

В целом по России средняя зарплата в конце осени 2025 года достигла 98,2 тысячи рублей — против 86,4 тысячи рублей за аналогичный период прошлого года.

Ранее жители Барнаула назвали сумму "справедливой" минимальной зарплаты. Напомним, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27,1 тысячи рублей.