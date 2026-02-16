Стоимость уменьшилась на 3% по сравнению с предыдущим годом

16 февраля 2026, 16:00, ИА Амител

Блины, Масленица

Эксперты платформы фискальных данных "Такском" провели исследование и выяснили, что стоимость набора продуктов для приготовления блинов (молоко, яйца, мука, сахар, соль и сливочное масло) в 2026 году уменьшилась на 3% по сравнению с предыдущим годом. Результаты анализа опубликовал RT.

«Средняя стоимость блинов в 2026 году составит 562,75 рубля. Сахар (1 кг) в этот период будет стоить в среднем 63,01 рубля с 1 по 8 февраля. Яйца (десять штук) будут продаваться в среднем за 118,44 рубля за тот же период», — отметили эксперты.

Средняя цена на сливочное масло (180 г) составит 197,09 рубля. Молоко (0,9 л) будет стоить 90,57 рубля, а соль (1 кг) — 24,93 рубля с 1 по 8 февраля. Мука (1 кг) обойдется в 68,71 рубля.

Всего для анализа было обработано более 56 миллиардов кассовых чеков.

