"Яндекс" запустит такси для российской молодежи
Задача нового сервиса — привлечь молодую аудиторию и стимулировать ее чаще пользоваться такси
16 февраля 2026, 16:13, ИА Амител
В марте в России стартует новое приложение для заказа такси под брендом Fasten. Сервис ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию в крупных городах. Его главная задача — привлечь молодых пассажиров и мотивировать их активнее пользоваться услугами такси, сообщает РБК.
Разработчики планируют специально адаптировать под целевую группу сразу несколько ключевых элементов: ценовую политику, позиционирование сервиса, а также интерфейс и функционал самого приложения.
Проект реализует "Яндекс". Важно, что в Fasten будут доступны исключительно услуги такси — в отличие от основного приложения компании, здесь не будет сервисов доставки, маркетплейса и прочих дополнительных опций.
Эксперты отмечают, что запуск отдельного бренда позволяет точнее настроить как сам продукт, так и коммуникацию с аудиторией. Это может помочь привлечь пассажиров, которые ранее редко пользовались такси или предпочитали альтернативные способы передвижения.
Ранее сообщалось, что маркетплейс цветов Flowwow продает российский бизнес "Яндексу". В компании не скрывают и публично говорят о том, что рассматривают инвестиционные возможности.
16:34:05 16-02-2026
И зачем, кому польза кроме как Яндексу?
Итак ведут малоподвижный образ жизни, еще и ходить пешком перестанут.
16:40:04 16-02-2026
Гость (16:34:05 16-02-2026) И зачем, кому польза кроме как Яндексу?... А он должен пользу молодежи сделать? Что за наивность? Пока все деньги не высосет он не выскочит из данной ниши.
17:25:54 16-02-2026
Гость (16:40:04 16-02-2026) А он должен пользу молодежи сделать? Что за наивность? Пока ... На самокате будут возить пассажиром.
16:38:48 16-02-2026
Т.е если пожилой захочет заказать то его лесом пошлют ?
17:23:59 16-02-2026
Гость (16:38:48 16-02-2026) Т.е если пожилой захочет заказать то его лесом пошлют ?... Просто будут в приложении на"ты" обращаться в стиле "чё как, молодёжь" (meme: how are you doing fellow kids).