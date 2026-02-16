"Яндекс" запустит такси для российской молодежи

Задача нового сервиса — привлечь молодую аудиторию и стимулировать ее чаще пользоваться такси

16 февраля 2026, 16:13, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В марте в России стартует новое приложение для заказа такси под брендом Fasten. Сервис ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию в крупных городах. Его главная задача — привлечь молодых пассажиров и мотивировать их активнее пользоваться услугами такси, сообщает РБК.

Разработчики планируют специально адаптировать под целевую группу сразу несколько ключевых элементов: ценовую политику, позиционирование сервиса, а также интерфейс и функционал самого приложения.

Проект реализует "Яндекс". Важно, что в Fasten будут доступны исключительно услуги такси — в отличие от основного приложения компании, здесь не будет сервисов доставки, маркетплейса и прочих дополнительных опций.

Эксперты отмечают, что запуск отдельного бренда позволяет точнее настроить как сам продукт, так и коммуникацию с аудиторией. Это может помочь привлечь пассажиров, которые ранее редко пользовались такси или предпочитали альтернативные способы передвижения. 

Ранее сообщалось, что маркетплейс цветов Flowwow продает российский бизнес "Яндексу". В компании не скрывают и публично говорят о том, что рассматривают инвестиционные возможности.

Комментарии 5

Гость

16:34:05 16-02-2026

И зачем, кому польза кроме как Яндексу?
Итак ведут малоподвижный образ жизни, еще и ходить пешком перестанут.

Гость

16:40:04 16-02-2026

Гость (16:34:05 16-02-2026) И зачем, кому польза кроме как Яндексу?... А он должен пользу молодежи сделать? Что за наивность? Пока все деньги не высосет он не выскочит из данной ниши.

Гость

17:25:54 16-02-2026

Гость (16:40:04 16-02-2026) А он должен пользу молодежи сделать? Что за наивность? Пока ... На самокате будут возить пассажиром.

Гость

16:38:48 16-02-2026

Т.е если пожилой захочет заказать то его лесом пошлют ?

Гость

17:23:59 16-02-2026

Гость (16:38:48 16-02-2026) Т.е если пожилой захочет заказать то его лесом пошлют ?... Просто будут в приложении на"ты" обращаться в стиле "чё как, молодёжь" (meme: how are you doing fellow kids).

