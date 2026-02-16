"Яндекс" запустит такси для российской молодежи

16 февраля 2026, 16:13, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В марте в России стартует новое приложение для заказа такси под брендом Fasten. Сервис ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию в крупных городах. Его главная задача — привлечь молодых пассажиров и мотивировать их активнее пользоваться услугами такси, сообщает РБК.

Разработчики планируют специально адаптировать под целевую группу сразу несколько ключевых элементов: ценовую политику, позиционирование сервиса, а также интерфейс и функционал самого приложения.

Проект реализует "Яндекс". Важно, что в Fasten будут доступны исключительно услуги такси — в отличие от основного приложения компании, здесь не будет сервисов доставки, маркетплейса и прочих дополнительных опций.

Эксперты отмечают, что запуск отдельного бренда позволяет точнее настроить как сам продукт, так и коммуникацию с аудиторией. Это может помочь привлечь пассажиров, которые ранее редко пользовались такси или предпочитали альтернативные способы передвижения.

Ранее сообщалось, что маркетплейс цветов Flowwow продает российский бизнес "Яндексу". В компании не скрывают и публично говорят о том, что рассматривают инвестиционные возможности.