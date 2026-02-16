Суд в Москве заочно отправил бизнесмена Чичваркина* за решетку на девять лет
Следствие установило, что в 2024 году он разместил в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ
16 февраля 2026, 16:11, ИА Амител
Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина*, признанного иностранным агентом. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет РИА Новости.
Также Чичваркин* на четыре года и одиннадцать месяцев лишен права администрировать интернет-ресурсы.
«Признать Евгения Александровича Чичваркина* виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заявила судья на судебном заседании.
Следствие установило, что в июле 2024 года Чичваркин* распространил в социальных сетях ложную информацию о нападении на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Это деяние квалифицировано как распространение заведомо ложных сведений, создающих угрозу общественной безопасности и порядку.
Кроме того, выяснилось, что Чичваркин* неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства о маркировке материалов, предназначенных для иностранных агентов.
Прокурор требовал для Чичваркина* девять лет лишения свободы и пять лет запрета на администрирование интернет-ресурсов. Суд, рассмотрев доказательства, признал доводы обвинения убедительными и вынес соответствующий приговор.
Чичваркин* заочно арестован и внесен в список террористов и экстремистов. Это сделано для обеспечения исполнения приговора и предотвращения его уклонения от наказания.
* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов
16:21:16 16-02-2026
А какой срок будет у Чубайса?
16:28:40 16-02-2026
Гость (16:21:16 16-02-2026) А какой срок будет у Чубайса? ... У Чубайса крыша крутая.
16:43:51 16-02-2026
Гость (16:28:40 16-02-2026) У Чубайса крыша крутая.... Там не ясно, кто чья крыша если углубиться в историю
16:48:01 16-02-2026
Гость (16:21:16 16-02-2026) А какой срок будет у Чубайса? ...
просто он сидит тихо, не отсвечивает и языком не мелет.
17:29:17 16-02-2026
Гость (16:48:01 16-02-2026) просто он сидит тихо, не отсвечивает и языком не мелет.... Главное, чтоб обратно не позвали
17:28:38 16-02-2026
заочно осуждён, заочно отсидит
17:28:49 16-02-2026
Как может быть суд без обвиняемого? Что это вообще за бред? Получается он не может ни свидетельствовать, ни защищать себя. Напоминает как в Средневековье выкопали покойного Папу Римского и его судили перед всеми
17:34:38 16-02-2026
что-то выглядит это примерно так как ксеркс море выстегал, за то что оно переправа разбило ((
а чубайса - да мои хорошие никогда его не посадят )
все не т что живы и при памяти, но и при должностях.
17:50:15 16-02-2026
Гость (17:34:38 16-02-2026) что-то выглядит это примерно так как ксеркс море выстегал, ... а я против посадки. мне больше нравится идея с ледорубом
18:04:38 16-02-2026
Гость (17:50:15 16-02-2026) а я против посадки. мне больше нравится идея с ледорубом... смысла нет, какашками в след кидаться - только руки в говне будут.
08:43:07 17-02-2026
Гость (18:04:38 16-02-2026) смысла нет, какашками в след кидаться - только руки в говне ... вот потому таким и сходит с рук, он ручки не побоялся запачкать
19:46:51 16-02-2026
Вместо того чтобы попробовать заманить "иноагента" в ловушку, сделав вид, что претензий к нему не имеют, следствие и суд заботливо предупредили: "в Московию ни ногой - посадим!"??
10:07:58 17-02-2026
Гость (19:46:51 16-02-2026) Вместо того чтобы попробовать заманить "иноагента" в ловушку...
Типа после ареста и убийства Н. кто-то поверит в подобное?
20:47:42 16-02-2026
Чичваркин гражданин РФ ?
Нам русским за границей иностранцы ни к чему
10:18:26 17-02-2026
придет время, и его могут выдать нашим властям, вот тогда и вступит приговор в силу... а вы дальше ерничайте, показывая свою глупость.