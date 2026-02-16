Суд в Москве заочно отправил бизнесмена Чичваркина* за решетку на девять лет

Следствие установило, что в 2024 году он разместил в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ

16 февраля 2026, 16:11, ИА Амител

Бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин / Фото: Gustavo Valiente / Zuma / TASS

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина*, признанного иностранным агентом. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет РИА Новости.

Также Чичваркин* на четыре года и одиннадцать месяцев лишен права администрировать интернет-ресурсы.

«Признать Евгения Александровича Чичваркина* виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заявила судья на судебном заседании.

Следствие установило, что в июле 2024 года Чичваркин* распространил в социальных сетях ложную информацию о нападении на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Это деяние квалифицировано как распространение заведомо ложных сведений, создающих угрозу общественной безопасности и порядку.

Кроме того, выяснилось, что Чичваркин* неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства о маркировке материалов, предназначенных для иностранных агентов.

Прокурор требовал для Чичваркина* девять лет лишения свободы и пять лет запрета на администрирование интернет-ресурсов. Суд, рассмотрев доказательства, признал доводы обвинения убедительными и вынес соответствующий приговор.

Чичваркин* заочно арестован и внесен в список террористов и экстремистов. Это сделано для обеспечения исполнения приговора и предотвращения его уклонения от наказания.



* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов

