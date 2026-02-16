Суд в Москве заочно отправил бизнесмена Чичваркина* за решетку на девять лет

Следствие установило, что в 2024 году он разместил в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ

16 февраля 2026, 16:11, ИА Амител

Бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин / Фото: Gustavo Valiente / Zuma / TASS
Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина*, признанного иностранным агентом. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет РИА Новости.

Также Чичваркин* на четыре года и одиннадцать месяцев лишен права администрировать интернет-ресурсы.

«Признать Евгения Александровича Чичваркина* виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заявила судья на судебном заседании.

Следствие установило, что в июле 2024 года Чичваркин* распространил в социальных сетях ложную информацию о нападении на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Это деяние квалифицировано как распространение заведомо ложных сведений, создающих угрозу общественной безопасности и порядку.

Кроме того, выяснилось, что Чичваркин* неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства о маркировке материалов, предназначенных для иностранных агентов.

Прокурор требовал для Чичваркина* девять лет лишения свободы и пять лет запрета на администрирование интернет-ресурсов. Суд, рассмотрев доказательства, признал доводы обвинения убедительными и вынес соответствующий приговор.

Чичваркин* заочно арестован и внесен в список террористов и экстремистов. Это сделано для обеспечения исполнения приговора и предотвращения его уклонения от наказания.

Ранее суд ужесточил наказание Борису Акунину* и приговорил к колонии строгого режима.

* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов
 

Комментарии 15

Гость

16:21:16 16-02-2026

А какой срок будет у Чубайса?

Гость

16:28:40 16-02-2026

Гость (16:21:16 16-02-2026) А какой срок будет у Чубайса? ... У Чубайса крыша крутая.

Гость

16:43:51 16-02-2026

Гость (16:28:40 16-02-2026) У Чубайса крыша крутая.... Там не ясно, кто чья крыша если углубиться в историю

Гость

16:48:01 16-02-2026

Гость (16:21:16 16-02-2026) А какой срок будет у Чубайса? ...
просто он сидит тихо, не отсвечивает и языком не мелет.

Гость

17:29:17 16-02-2026

Гость (16:48:01 16-02-2026) просто он сидит тихо, не отсвечивает и языком не мелет.... Главное, чтоб обратно не позвали

Гость

17:28:38 16-02-2026

заочно осуждён, заочно отсидит

Гость

17:28:49 16-02-2026

Как может быть суд без обвиняемого? Что это вообще за бред? Получается он не может ни свидетельствовать, ни защищать себя. Напоминает как в Средневековье выкопали покойного Папу Римского и его судили перед всеми

Гость

17:34:38 16-02-2026

что-то выглядит это примерно так как ксеркс море выстегал, за то что оно переправа разбило ((
а чубайса - да мои хорошие никогда его не посадят )
все не т что живы и при памяти, но и при должностях.

Гость

17:50:15 16-02-2026

Гость (17:34:38 16-02-2026) что-то выглядит это примерно так как ксеркс море выстегал, ... а я против посадки. мне больше нравится идея с ледорубом

Гость

18:04:38 16-02-2026

Гость (17:50:15 16-02-2026) а я против посадки. мне больше нравится идея с ледорубом... смысла нет, какашками в след кидаться - только руки в говне будут.

Гость

08:43:07 17-02-2026

Гость (18:04:38 16-02-2026) смысла нет, какашками в след кидаться - только руки в говне ... вот потому таким и сходит с рук, он ручки не побоялся запачкать

Гость

19:46:51 16-02-2026

Вместо того чтобы попробовать заманить "иноагента" в ловушку, сделав вид, что претензий к нему не имеют, следствие и суд заботливо предупредили: "в Московию ни ногой - посадим!"??

Гость

10:07:58 17-02-2026

Гость (19:46:51 16-02-2026) Вместо того чтобы попробовать заманить "иноагента" в ловушку...
Типа после ареста и убийства Н. кто-то поверит в подобное?

Олег

20:47:42 16-02-2026

Чичваркин гражданин РФ ?
Нам русским за границей иностранцы ни к чему

Гость

10:18:26 17-02-2026

придет время, и его могут выдать нашим властям, вот тогда и вступит приговор в силу... а вы дальше ерничайте, показывая свою глупость.

