Володин: Курс Европы относительно трансгендеров* приведет к трагедии
Председатель Госдумы подчеркнул, что в 20 странах Европы нет возрастных или медицинских ограничений для смены пола
16 февраля 2026, 15:01, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями европейских политических решений, касающихся гендерных вопросов и прав трансгендерных* людей, назвав их потенциально ведущими к катастрофе. Мнение он выразил в своем телеграм-канале.
По его словам, представленная Еврокомиссией в октябре 2025 года стратегия, отменяющая возрастные и медицинские барьеры для смены пола, вкупе с отсутствием подобных ограничений в большинстве стран ЕС, создает опасный прецедент.
«Володин также упомянул недавнее обсуждение в Европарламенте возможности вынашивания и рождения детей исключительно биологическими женщинами. Он интерпретировал итоги голосования как признак деградации, указывающий на готовность значительной части депутатов признать беременность как у женщин, так и у мужчин, что, по его мнению, подразумевает признание трансгендерных* женщин женщинами и предоставление им соответствующих прав», — говорится в публикации.
Председатель Госдумы также указал на Великобританию как на пример морального упадка, ссылаясь на рекомендации для школ, предписывающие обращаться к детям с четырех лет учитывая их гендерную идентичность.
Володин полагает, что текущий курс европейских стран будет сохраняться до тех пор, пока у власти находятся нынешние политики, которые, по его мнению, закрепляют свои стремления "превратить людей в суррогатов" посредством законодательных актов.
Ранее сообщалось, что Минюст намерен ликвидировать фонд помощи трансгендерам* в России. Фактически организация прекратила работу, а ее основатели уехали из страны.
*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
15:26:00 16-02-2026
Разве не этот самый Володин пользовался услугами суррогатного материнства и поставил прочерк в графе мать?
15:48:35 16-02-2026
Гость (15:26:00 16-02-2026) Разве не этот самый Володин пользовался услугами суррогатног... Вот это поворот))
16:50:17 16-02-2026
Гость (15:26:00 16-02-2026) Разве не этот самый Володин пользовался услугами суррогатног... Он позавчера в телеге спросил , что люди думают о блокировке . Там в комментариях такое началось , на массовые расстрелы хватит. Но голосовать можно только в Максе почему-то. Интересно какие там результаты получились
17:01:20 16-02-2026
Гость (16:50:17 16-02-2026) Он позавчера в телеге спросил , что люди думают о блокировке... А тебя так радуют массвоые расстрелы? Я думаю, что они будут. И не факт, что туда тот же Володин не попадет.
20:35:44 16-02-2026
Гость (17:01:20 16-02-2026) А тебя так радуют массвоые расстрелы? Я думаю, что они будут... Только вот сейчас не 37 год, дурачков нету. Расстрелять в ответ могут и тех кто сам расстреливает и тех кто отдает приказы на расстрел.
15:35:11 16-02-2026
а я то дурак за инфляцию, цены, штрафы и запреты переживал.
ну раз так, то все нормально
15:49:57 16-02-2026
Моральный упадок для обычных людей, это видеть куда тратятся бюджетные деньги.
Любо быть слепоглухонемыми.
16:46:26 16-02-2026
Уж кто бы пополчал, так это Володин, Греф и иже с ними...
16:47:31 16-02-2026
Наконец то об актуальных проблемах заговорили
20:04:09 16-02-2026
Когда своих проблем невпроворот, вниманье отвлекается на Запад!?
21:14:05 16-02-2026
Он то знает, он то шарит.
21:23:14 16-02-2026
Эх, Володин, Володин, надо помогать шизикам Европы, пусть их станет больше, пусть все станут геями, чайлдфри, феминистками, квадроберами и ладони к дорогам приклеивают. Это кара им, так должно быть, Карфаген должен распасться изнутри.
07:19:19 17-02-2026
А России за что кара? За что жизнь рядом с дураками?