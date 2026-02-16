Володин: Курс Европы относительно трансгендеров* приведет к трагедии

Председатель Госдумы подчеркнул, что в 20 странах Европы нет возрастных или медицинских ограничений для смены пола

16 февраля 2026, 15:01, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями европейских политических решений, касающихся гендерных вопросов и прав трансгендерных* людей, назвав их потенциально ведущими к катастрофе. Мнение он выразил в своем телеграм-канале.

По его словам, представленная Еврокомиссией в октябре 2025 года стратегия, отменяющая возрастные и медицинские барьеры для смены пола, вкупе с отсутствием подобных ограничений в большинстве стран ЕС, создает опасный прецедент.

«Володин также упомянул недавнее обсуждение в Европарламенте возможности вынашивания и рождения детей исключительно биологическими женщинами. Он интерпретировал итоги голосования как признак деградации, указывающий на готовность значительной части депутатов признать беременность как у женщин, так и у мужчин, что, по его мнению, подразумевает признание трансгендерных* женщин женщинами и предоставление им соответствующих прав», — говорится в публикации.

Председатель Госдумы также указал на Великобританию как на пример морального упадка, ссылаясь на рекомендации для школ, предписывающие обращаться к детям с четырех лет учитывая их гендерную идентичность.

Володин полагает, что текущий курс европейских стран будет сохраняться до тех пор, пока у власти находятся нынешние политики, которые, по его мнению, закрепляют свои стремления "превратить людей в суррогатов" посредством законодательных актов.

Ранее сообщалось, что Минюст намерен ликвидировать фонд помощи трансгендерам* в России. Фактически организация прекратила работу, а ее основатели уехали из страны.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ