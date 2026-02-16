"Шлагбаум, проезд по "звоночку". Как выглядит перекрытая почти на три месяца улица Чкалова

Необходимо провести работы по реконструкции канализационного коллектора

16 февраля 2026, 16:22, ИА Амител

В Барнауле до 30 апреля перекрыли улицу Чкалова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с 16 февраля до 30 апреля перекрыли движение транспорта по улице Чкалова от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского. Это необходимо для реконструкции канализационного коллектора, чтобы повысить надежность и пропускную способность системы водоотведения центральной части Барнаула и создать резерв для будущего развития.

Со стороны проспекта Ленина улицу перекрыли полностью специальными блоками с сигнальными фонарями, а со стороны проспекта Комсомольского установили шлагбаум для доступа на территорию специальной техники.  

«Со стороны Комсомольского шлагбаум поставили, проезд по «звоночку», — отметила корреспондент amic.ru.

Гость

16:53:17 16-02-2026

Где на фото звоночек?

Гость

00:52:58 17-02-2026

Гость (16:53:17 16-02-2026) Где на фото звоночек?... автоматика на двух ногах, видимо

