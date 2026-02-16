"Шлагбаум, проезд по "звоночку". Как выглядит перекрытая почти на три месяца улица Чкалова
Необходимо провести работы по реконструкции канализационного коллектора
16 февраля 2026, 16:22, ИА Амител
В Барнауле с 16 февраля до 30 апреля перекрыли движение транспорта по улице Чкалова от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского. Это необходимо для реконструкции канализационного коллектора, чтобы повысить надежность и пропускную способность системы водоотведения центральной части Барнаула и создать резерв для будущего развития.
Со стороны проспекта Ленина улицу перекрыли полностью специальными блоками с сигнальными фонарями, а со стороны проспекта Комсомольского установили шлагбаум для доступа на территорию специальной техники.
«Со стороны Комсомольского шлагбаум поставили, проезд по «звоночку», — отметила корреспондент amic.ru.
16:53:17 16-02-2026
Где на фото звоночек?
00:52:58 17-02-2026
Гость (16:53:17 16-02-2026) Где на фото звоночек?... автоматика на двух ногах, видимо