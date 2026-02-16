Юрист рассказал, как получить медпомощь в частных клиниках по полису ОМС

Организация должна быть включена в специальный реестр участников программы обязательного медицинского страхования

16 февраля 2026, 14:42, ИА Амител

Врач, прием / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Частные медицинские учреждения предоставляют услуги не только на коммерческой основе, но и по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил Александр Хаминский, глава Центра правопорядка в Москве и области агентству "Прайм".

«Все медицинские организации, включая частные, имеют право принимать полис ОМС. Это правило распространяется на всю страну, независимо от того, где был выдан полис», — отметил он.

Если частная клиника входит в список учреждений, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, она получает оплату за свои услуги из фонда ОМС.

Хаминский рекомендовал уточнять информацию о возможности предоставления услуг по полису ОМС на официальном сайте территориального фонда или непосредственно в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что финансирование лечения одного человека по ОМС выросло до 25 тысяч рублей.

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Комментарии 6

бгг

14:47:26 16-02-2026

практически в Алтайском крае никак не получить ибо ТФОМС зажимает их с каждым годом все больше и больше...

ГОсть

15:01:29 16-02-2026

Все хорошо. Только вот реестр мед.организация по полису ОМС от Ресо-мед сформирован только для Московской области. В Алтайском крае, видимо, ОМС только в бюджетных организациях. Если кто-то найдет реестр мед.учреждений Барнаула, поделитесь информацией, пожалуйста

смотри список

15:12:35 16-02-2026

на сайте - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края, есть Реестры медицинских организаций для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования в Алтайском крае (Реестр МО на 2026 год).

Гость

15:26:21 16-02-2026

ага, добрый доктор оказывали по ОМС и что в итоге получилась все знают

Гость

22:08:29 16-02-2026

Гость (15:26:21 16-02-2026) ага, добрый доктор оказывали по ОМС и что в итоге получилась... А что там получилось ?

Гость

08:24:11 17-02-2026

Гость (22:08:29 16-02-2026) А что там получилось ?... Директора арестовали.

