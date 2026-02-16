Организация должна быть включена в специальный реестр участников программы обязательного медицинского страхования

16 февраля 2026, 14:42, ИА Амител

Врач, прием / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Частные медицинские учреждения предоставляют услуги не только на коммерческой основе, но и по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил Александр Хаминский, глава Центра правопорядка в Москве и области агентству "Прайм".

«Все медицинские организации, включая частные, имеют право принимать полис ОМС. Это правило распространяется на всю страну, независимо от того, где был выдан полис», — отметил он.

Если частная клиника входит в список учреждений, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, она получает оплату за свои услуги из фонда ОМС.

Хаминский рекомендовал уточнять информацию о возможности предоставления услуг по полису ОМС на официальном сайте территориального фонда или непосредственно в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что финансирование лечения одного человека по ОМС выросло до 25 тысяч рублей.