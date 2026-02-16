В Telegram нашли вредоносный бот и каналы для "ускорения работы" мессенджера

Злоумышленники обманом получают доступ к аккаунтам пользователей

16 февраля 2026, 15:39, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

На фоне продолжающихся ограничений в отношении Telegram в России ИБ‑компания F6 обнаружила вредоносный бот, который злоумышленники продвигают под видом сервиса для ускорения работы мессенджера. О находке ТАСС сообщили представители компании.

Схема обмана выглядит следующим образом. Чтобы получить доступ к боту, пользователь должен подтвердить, что он "не робот". Нажав соответствующую кнопку, человек фактически соглашается передать боту данные о своем номере телефона.

«Далее под предлогом проверки пользователю предлагают ввести пятизначный код, якобы отправленный самим ботом. На деле это код авторизации Telegram. Если ввести его в форму "обхода замедления", злоумышленники мгновенно получают доступ к аккаунту — при условии, что в нем не активирован облачный пароль», — об этом рассказала аналитик департамента защиты от цифровых рисков F6 Анастасия Князева.

По данным F6, на текущей неделе в мессенджере также начали появляться каналы, тематически связанные с обходом блокировки Telegram. В них пользователям предлагают скачать ПК‑клиенты "с другими сервисами" и переходить по ссылкам для обхода ограничений.

В одном из архивов такого канала специалисты нашли троянский вирус, который оказался замаскирован под Windows‑приложение.

ИБ‑компания предупредила, что предложения скачать VPN‑ или proxy‑сервисы тоже могут быть ловушками мошенников. Пользователям рекомендуют проявлять бдительность и не вводить коды авторизации в сторонних формах.

