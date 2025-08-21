До +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 августа
В утренние часы местами туман
От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +24 до +26 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер восточный, 3–8 м/с.
