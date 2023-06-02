До +31 градуса. О погоде в Алтайском крае 2 июня
Согласно прогнозу алтайских синоптиков, день пройдёт без осадков
02 июня 2023, 06:01, ИА Амител
От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае днём 2 июня. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Согласно прогнозу алтайских синоптиков, день пройдёт без осадков. В утренние часы в предгорьях местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +28 до +30 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.
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