До +31 градуса. О погоде в Алтайском крае 2 июня

Согласно прогнозу алтайских синоптиков, день пройдёт без осадков

02 июня 2023, 06:01, ИА Амител

От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае днём 2 июня. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу алтайских синоптиков, день пройдёт без осадков. В утренние часы в предгорьях местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.