Дикие и домашние животные умирали из-за болезней и голода

25 октября 2026, 17:45, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В Ростовской области завершено расследование дела бывшей хозяйки частного приюта, где от истощения и болезней погибло более ста животных. Однако женщина избежит тюремного заключения: суд принял решение о ее принудительном лечении, сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

Трагическая правда о деятельности активистки вскрылась зимой 2025 года по чистой случайности. Зооволонтер долго не могла дозвониться до коллеги и решила навестить ее лично. Картина, открывшаяся за забором, шокировала гостью: территория была завалена мусором и телами погибших питомцев. Среди них были кошки, собаки, еноты, вороны и лисы. По оценкам зоозащитников, здесь погибли более сотни зверей и птиц.

"Но больше всего волонтеров удивило то, что при этом территория была заставлена мешками с дорогим нераспакованным кормом, здесь же валялись вакцины. Но хозяйка этим просто не пользовалась. Те немногие четвероногие, которые чудом выжили, находились в критическом состоянии", — пишет издание.

Долгое время зоосообщество считало владелицу приюта добросовестным человеком и авторитетом. Женщина рассказывала красивую историю о том, как продала городскую квартиру ради спасения животных и уехала в сельскую глушь. Люди верили на слово и переводили деньги на корм. По словам волонтеров, на банковские карты "спасительницы" могло поступить свыше 10 млн рублей.

После сигнала волонтеров на место прибыла полиция. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Однако реальный срок женщине не грозит. Точку в деле поставила комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.

Специалисты пришли к выводу, что у обвиняемой развилось тяжелое психическое расстройство, из-за которого она представляет опасность для себя и окружающих. Суд постановил направить ее на принудительное лечение.