«Алтайский бройлер» на 20% увеличит производство мяса благодаря шести новым птичникам за 1,8 млрд рублей

Предприятие «Алтайский бройлер» запустило шесть новых птичников в Зональном районе Алтайского края, сообщает Группа «Черкизово».

«В сентябре предприятие открыло шесть новых корпусов по выращиванию цыплят в селе Зональном. Строительство птичников заняло 10 месяцев, инвестиции в проект составили около 1,8 млрд рублей. За счёт запуска новых корпусов в регионе будет создано 80 новых рабочих мест», — говорится в сообщении.

Сейчас мощности позволяют выпускать 73 тысячи тонн продукции в живом весе в год. Ввод новых птичников увеличит объёмы производства почти на 20%.

В планах компании — расширение ассортимента продукции. Так, в октябре запустят цех глубокой переработки для производства полуфабрикатов — фарша, котлет, колбасок, мяса в маринаде.

Напомним, «Алтайский бройлер» — один из ведущих производителей мяса птицы в СФО. В 2022 году предприятие отмечает своё 15-летие. Группа «Черкизово» приобрела «Алтайский бройлер» в декабре 2018 года.