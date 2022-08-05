Альфа-Банк предлагает клиентам выгодный вклад в юанях

АО «Альфа-Банк» предложило клиентам вклад в юанях под ставку 1,5% годовых. Это максимальная ставка для валютных депозитов среди крупных российских банков. Чтобы получить её, нужно выбрать вклад сроком на один год на сумму от 500 юаней.

Россияне активно инвестируют в юань. За последние два месяца объём торгов этой валютой на Мосбирже вырос в 3,5 раза. Такой вклад подходит для диверсификации накоплений.

Кроме того, Альфа-Банк предложил повышенную ставку по накопительному Альфа-Счёту в юанях (0,5% годовых) и сохранил высокую доходность по рублёвым вкладам до 9%.