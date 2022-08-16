Десятки тысяч. Попов назвал зарплаты медиков в Алтайском крае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что средний размер зарплаты врачей в регионе превысил 60 тысяч рублей, пишет «Толк».

Попов отметил, что в 2022 году зарплата у врачей и среднего персонала увеличилась на 5%, у младшего — на 4%.

«По данным на 1 июля, средняя зарплата у врачей — 60 486 рублей, у среднего медперсонала — 37 788, у младшего медперсонала — 28 502», — уточнил министр.

Он также подчеркнул, что регион выполняет указ президента от 2012 года — зарплата врачей «привязана» к средней по региону и составляет 200% от показателя.

Попов указал, что размер зарплаты медиков — многофакторный показатель, который зависит от уровня медорганизации, применяемых медтехнологий, квалификации врача, его нагрузки и не только.