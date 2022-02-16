Индивидуальные предприниматели в Алтайском крае стали реже закрывать бизнес

Индивидуальные предприниматели на Алтае стали реже закрывать и чаще открывать бизнес. Общее число предпринимателей в регионе за год немного снизилось, что соответствует динамике по Сибири. Об этом рассказали аналитики FinExpertiza.

За прошедший год в регионе закрылось 10 570 ИП, что на 17,3 % меньше, чем в кризисном 2020-м. Открылось за 2021 год 10 289 ИП (на 30,8% больше, чем год назад). Всего к 2022 году в регионе зарегистрировано 44 499 индивидуальных предпринимателей, а к началу 2021 их было 44 780 (на 0,6% больше).

Аналитики отмечают, что процент снижения соответствует среднему показателю по Сибири. Чаще всего предприниматели закрывали бизнес по собственному желанию (65%). Второй по распространённости причиной стало удаление из реестра по решению налоговой из-за бездействия бизнеса (32,4%). Из-за смерти владельца закрылись 2%, а по банкротству деятельность завершили всего 0,2% предпринимателей.