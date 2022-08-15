На Алтае некоторые продукты стоят дешевле, чем больше года назад

В Алтайском крае с начала лета фиксируют снижение цен на продукты, сообщает правительство региона.

В июле наибольшее снижение цен отметили на плодоовощную продукцию — в среднем на 8,8%. Так, свежая белокочанная капуста подешевела на 38,5%, картофель — на 18,8%, яблоки — на 7,7%, морковь — на 4,8%.

«При этом сегодня овощи стоят дешевле, чем год назад: морковь подешевела с 77,89 рубля за кг (на начало августа 2021 года) до 57,04 рубля (на начало августа 2022 года), капуста — с 34,47 до 25,59 рубля, картофель — с 49,53 до 46,78 рубля. В сравнении с прошлым годом розничные цены стали ниже и на рыбу мороженую неразделанную (со 178,46 до 174,42 рубля), яйца куриные (с 56,09 рубля до 54,92 рубля за десяток)», — говорится в сообщении.

Наибольшее снижение отметили на соль поваренную пищевую (на 8,6%), яйца куриные (на 7,7%), сахар-песок (на 4,7%), крупу гречневую (на 3,7%) и чай чёрный байховый (на 3,7%).

В управлении по предпринимательству подчеркнули, что в Алтайском крае самые низкие цены в Сибири на сахар-песок (70,75 рубля за кг), муку пшеничную (41,45 рубля), крупу гречневую (109,89 рубля) и рыбу мороженую неразделанную (174,42 рубля).