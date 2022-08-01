На Алтае запустят производство активированного угля из отходов

В Алтайском крае построят промышленное предприятие по производству активированного угля мощностью 8,4 тонны в сутки, сообщает правительство региона.

Фонд развития промышленности РФ выделит 525 млн рублей на реализацию проекта.

«Проект предполагает строительство на территории края современного предприятия по производству активированного угля из отходов сельскохозяйственного производства (лузги гречихи, овса, подсолнечника) и лесопереработки (древесные опилки) с использованием инновационной технологии. Предполагается, что новая продукция сможет успешно заместить импортный активированный уголь», — говорится в сообщении.

Качество образцов активированного угля подтверждено лабораторными испытаниями, а инновационность — двумя патентами.