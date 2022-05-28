«Тинькофф» ограничил открытие новых валютных вкладов

«Тинькофф» временно ограничивает возможность открыть новый вклад в валюте и пролонгировать уже имеющийся. Об этом сообщили в Telegram-канале финансовой организации.

«Важная новость: с 28 мая мы временно перестаем открывать вклады в валюте», — заявили в банке.

Клиенты, которые уже имеют вклады в валюте, смогут пополнять счет до конца его действия, однако продлить его не смогут.

«Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали», — уточнили в банке.

В «Тинькофф банке» призвали клиентов, которые хотели вложить с валюту, задуматься о валютном вкладе, подчеркнув, что доходность вкладов в рублях выше.