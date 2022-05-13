Wildberries открыла новый логистический центр в Барнауле

Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries открыл логистический центр в Барнауле. Как сообщает ТАСС, с мая 2021 года число продавцов из Алтайского края увеличилось в 3,2 раза, до 4,7 тысячи.

Точное местоположение центра не уточняется. Также компания запустила новые логистические центры в Чебоксарах и Астрахани.

Отмечается, что Wildberries продолжает развитие логистической инфраструктуры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с малым бизнесом. Ранее в 2022 году новые объекты заработали в семи регионах страны: Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии.