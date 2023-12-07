"Это трагедия". Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе

По словам представителя Кремля, специалисты должны оценить причины произошедшего, прежде чем делать выводы

07 декабря 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о стрельбе в брянской гимназии № 5.

"Это трагедия, и сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты", – цитируют его "Ведомости".

Представитель Кремля добавил, что прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего.

7 декабря 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.