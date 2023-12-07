"Это трагедия". Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе
По словам представителя Кремля, специалисты должны оценить причины произошедшего, прежде чем делать выводы
07 декабря 2023, 19:00, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о стрельбе в брянской гимназии № 5.
"Это трагедия, и сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты", – цитируют его "Ведомости".
Представитель Кремля добавил, что прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего.
7 декабря 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.
19:48:18 07-12-2023
Вы с дуба рухнули, 14 сообщений - заметок об одном происшествии?
20:42:29 07-12-2023
Пескову с его абракадабрами, я давно не верю.
20:47:06 07-12-2023
Гость (20:42:29 07-12-2023) Пескову с его абракадабрами, я давно не верю.... думаете, врет? на самом деле радуется?
20:52:06 07-12-2023
Гость (20:47:06 07-12-2023) думаете, врет? на самом деле радуется?... Им все равно!
08:36:40 08-12-2023
ЧЧВ - капитализм .