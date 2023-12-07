НОВОСТИПроисшествия

"Это трагедия". Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе

По словам представителя Кремля, специалисты должны оценить причины произошедшего, прежде чем делать выводы

07 декабря 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о стрельбе в брянской гимназии № 5.

"Это трагедия, и сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты", – цитируют его "Ведомости".

Представитель Кремля добавил, что прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего.

7 декабря 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.

Происшествия
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Комментарии 5

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Юс

19:48:18 07-12-2023

Вы с дуба рухнули, 14 сообщений - заметок об одном происшествии?

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Гость

20:42:29 07-12-2023

Пескову с его абракадабрами, я давно не верю.

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Гость

20:47:06 07-12-2023

Гость (20:42:29 07-12-2023) Пескову с его абракадабрами, я давно не верю.... думаете, врет? на самом деле радуется?

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Гость

20:52:06 07-12-2023

Гость (20:47:06 07-12-2023) думаете, врет? на самом деле радуется?... Им все равно!

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Гость

08:36:40 08-12-2023

ЧЧВ - капитализм .

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