НОВОСТИОбщество

Маткапитал предложили позволить тратить на платное лечение детей

Законопроект назвали неоднозначным, поскольку родители окажутся перед выбором – или здоровье ребенка, или новое жилье

28 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Мать с ребенком / Фото: unsplash.com
Мать с ребенком / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить использовать материнский капитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, сообщает "СенатИнформ".

Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, платные детские сады, секции и кружки, накопительную пенсию матери и отца-одиночки. Также из маткапитала могут оформить ежемесячные выплаты семьи с маленькими доходами.

Сенатор Айрат Гибатдинов раскритиковал законопроект. Он подчеркнул, что в такой ситуации родители окажутся перед выбором – использовать материнский капитал на покупку жилья или потратить деньги на лечение ребенка.

Гибатдинов напомнил, что обеспечение детей качественным и бесплатным лечением – это задача государства.

Ранее в России предложили ограничить возраст получения маткапитала на первенца до 25-30 лет.

Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Депутат Алехин напомнил, что изначально мера государственной поддержки предполагала, что семья приобретет на нее жилье
НОВОСТИОбщество
Законопроекты Маткапитал

Комментарии 3

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Гость

16:54:09 28-02-2024

Вся сущность на лицо!Одной рукой дают,а другой забирают. А как же бесплатная медицина?

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Гость

18:25:36 28-02-2024

А может лучше сделать лечение детей БЕСПЛАТНЫМ?

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Гость

12:26:25 29-02-2024

Стыдобище! В такой богатой ресурсами стране такие нищие люди. Всей страной собирать на лечение детей! Полное отсутствие совести у нашей власти!

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