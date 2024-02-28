Маткапитал предложили позволить тратить на платное лечение детей

Законопроект назвали неоднозначным, поскольку родители окажутся перед выбором – или здоровье ребенка, или новое жилье

28 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Мать с ребенком / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить использовать материнский капитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, сообщает "СенатИнформ".

Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, платные детские сады, секции и кружки, накопительную пенсию матери и отца-одиночки. Также из маткапитала могут оформить ежемесячные выплаты семьи с маленькими доходами.

Сенатор Айрат Гибатдинов раскритиковал законопроект. Он подчеркнул, что в такой ситуации родители окажутся перед выбором – использовать материнский капитал на покупку жилья или потратить деньги на лечение ребенка.

Гибатдинов напомнил, что обеспечение детей качественным и бесплатным лечением – это задача государства.

Ранее в России предложили ограничить возраст получения маткапитала на первенца до 25-30 лет.