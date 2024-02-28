Маткапитал предложили позволить тратить на платное лечение детей
Законопроект назвали неоднозначным, поскольку родители окажутся перед выбором – или здоровье ребенка, или новое жилье
28 февраля 2024, 16:00, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить использовать материнский капитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, сообщает "СенатИнформ".
Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, платные детские сады, секции и кружки, накопительную пенсию матери и отца-одиночки. Также из маткапитала могут оформить ежемесячные выплаты семьи с маленькими доходами.
Сенатор Айрат Гибатдинов раскритиковал законопроект. Он подчеркнул, что в такой ситуации родители окажутся перед выбором – использовать материнский капитал на покупку жилья или потратить деньги на лечение ребенка.
Гибатдинов напомнил, что обеспечение детей качественным и бесплатным лечением – это задача государства.
Ранее в России предложили ограничить возраст получения маткапитала на первенца до 25-30 лет.
16:54:09 28-02-2024
Вся сущность на лицо!Одной рукой дают,а другой забирают. А как же бесплатная медицина?
18:25:36 28-02-2024
А может лучше сделать лечение детей БЕСПЛАТНЫМ?
12:26:25 29-02-2024
Стыдобище! В такой богатой ресурсами стране такие нищие люди. Всей страной собирать на лечение детей! Полное отсутствие совести у нашей власти!