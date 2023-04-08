Ёжик в тумане, Незнайка и Смешарики. Топ-10 самых любимых российских мультиков

Amic.ru составил свой топ отечественных мультфильмов

08 апреля 2023, 07:27, ИА Амител

Кадр из мультсериала "Смешарики" / Фото: kinopoisk.ru

Мультфильмы уже давно перестали быть исключительно детским развлечением. Сейчас их смотрят люди любых возрастов, а советская мультипликация вызывает не меньшую ностальгию, чем игровое кино. У россиян приятные воспоминания связаны, конечно, с нашими, русскими "мультиками". В День российской анимации amic.ru составил топ-10 самых известных отечественных мультфильмов и мультсериалов.

"Трое из Простоквашино"

Мультфильмы о Дяде Фёдоре и деревне Простоквашино – это самая настоящая франшиза. Первым произведением в цикле стал мультфильм 1978 года "Трое из Простоквашино" по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот". Картина рассказывал о жизни мальчика по прозвищу Дядя Фёдор, бездомном коте Матроскине, Шарике и о других жителях деревни Простоквашино.

В 1980 году вышло продолжение – "Каникулы в Простоквашино", а в 1984-м появилась третья часть – "Зима в Простоквашино". Третья картина уже не основывалась на повести "Дядя Фёдор, пёс и кот". Эдуард Успенский написал сценарий с нуля, а потом в 1997 году создал новеллизацию с расширенным сюжетом.

Все три мультфильма стали любимыми на постсоветском пространстве. Однако на этом история "Простоквашино" не закончилась. В 2010 году появилась четвёртая часть – "Весна в Простоквашино", тоже по сценарию Эдуарда Успенского. На этот раз картину делал не "Союзмультфильм" и особой популярностью она не пользовалась.

В 2018 году вышел мультсериал "Каникулы в Простоквашино", действие которого происходило уже в наше время – в 2018-2022 годах. На данный момент вышло четыре сезона сериала, премьера четвёртого сезона состоялась 1 сентября 2022 года.

Кадр из сериала "Простоквашино"/ Фото: kinopoisk.ru

"Незнайка на Луне"

Дети конца 1990-х и начала "нулевых" росли на мультсериале "Незнайка на Луне", созданном по мотивам одноимённой книги Николая Носова. Первые шесть серий вышли на кассетах в декабре 1997 года, а остальные – в декабре 1999 года. Сюжет "Незнайки" сильно отличается от оригинала Носова. Например, персонажа Звёздочки в книге не было.

Мультфильм был не только интересным зрелищем для детей, но и сатирой на 1990-е годы. Цветочный город с его идеальным коммунизмом в "Незнайке" олицетворяет СССР, а капиталистический подлунный мир – США. По сюжету Незнайка из Цветочного города попадает на Луну и сталкивается с местными капиталистическими порядками.

Кадр из сериала "Незнайка на Луне"

"Бременские музыканты"

Советский мультфильм "Бременские музыканты" 1969 года выпуска, пожалуй, знают все россияне. Он был очень популярен в СССР. А песни Геннадия Гладкова и Олега Анофриева к этому мультфильму стали всенародно любимыми. Запомнилось это произведение и присутствием в нём элементов культуры "хиппи" 1960-х годов.

Сюжет рассказывает о приключениях молодого Трубадура и четырёх его друзей – Осла, Пса, Кота и Петуха.

Впоследствии вышло два продолжения "Бременских музыкантов" – "По следам бременских музыкантов" и "Новые бременские".

Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"/ Фото: kinopoisk.ru

"Ёжик в тумане"

"Ёжик в тумане" снял Юрий Норштейн в далёком 1975 году по повести Сергея Козлова. Мультфильм рассказывает о Ёжике, который идёт в гости к Медвежонку, но, заблудившись в тумане, попадает в загадочный мир. Мультфильм имеет множество отсылок на живопись и кино, заметно здесь и влияние культуры восточной Азии – в частности, древнекитайского марионеточного театра.

"Ёжик в тумане" считается общепризнанным шедевром и национальным хитом. На Международном анимационном фестивале "Лапута" в Японии "Ёжика в тумане" признавали лучшим мультфильмом всех времён. А культовый режиссёр японского аниме Хаяо Миядзаки называл "Ёжика в тумане" лучшим мультфильмом, который он когда-либо видел.

Кадр из мультфильме "Ёжик в тумане"/ Фото: kinopoisk.ru

"Тайна третьей планеты"

Научно-фантастический мультфильм "Тайна третьей планеты" – это экранизация повести Кира Булычёва "Путешествие Алисы" (из цикла "Приключения Алисы", главная героиня которого – Алиса Селезнёва).

Сюжет рассказывает о том, как экспедиция с Земли отправляется на корабле "Пегас" на поиски новых видов животных для Московского космического зоопарка. Со временем "Тайна третьей планеты" на постсоветском пространстве стала культовым произведением.

Мультфильм выходил не только в СССР, но и два раза показывался в США – сначала появилась неудачная копия картины, а потом и улучшенная, где Алису Селезнёву озвучивала Кирстен Данст.

Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"/ Фото: kinopoisk.ru

"Маша и Медведь"

В 2009 году на российские телеэкраны вышел российский сериал "Маша и Медведь", который стал всенародным хитом. В каждой серии показывается эпизод из жизни Маши и Медведя.

На данный момент существует уже шесть сезонов и несколько спин-оффов. Сериал даже импортировали за рубеж. В 2017 году он входил в пятёрку самых узнаваемых мультсериалов в Европе, был популярен в Бразилии, Мексике, Великобритании и в Канаде.

По информации ТАСС, "Маша и Медведь" является самым просматриваемым в мире сериалом. 17-я серия мультсериала "Маша + каша" набрала на видеохостинге YouTube более 4 миллиардов просмотров и вошла в пятёрку самых просматриваемых видео сайта всех времён. Серия даже вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик в мире.

Кадр из мультсериала "Маша и медведь"/ Фото: kinopoisk.ru

"Смешарики"

Наравне с "Машей и Медведем" "Смешарики" – один из самых популярных российских сериалов. Его начали показывать с 2004 года, всего вышло шесть сезонов. За это время сериал получил статус культового, его хвалили критики, он удостаивался различных наград.

О смешариках вышел не только сериал, но и полнометражный фильм-приквел "Смешарики. Начало" и сиквелы: "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики. Дежавю". Сериал транслировали в 90 странах, его перевели более чем на 60 языков. Показывали "Смешариков" в том числе в США и в Китае.

Кадр из мульсериала "Смешарики"/ Фото: kinopoisk.ru

Попугай Кеша

Один из самых узнаваемых образов отечественной мультипликации – говорящий попугай по имени Кеша. Первый мультфильм о нём появился в 1984 году и назывался "Возвращение блудного попугая". По сюжету попугай Кеша живёт в квартире школьника Вовки, но из-за своего характера периодически сбегает и возвращается.

В 1987 и в 1988 годах вышли ещё два выпуска "Возвращения блудного попугая". В современной России на экраны пустили ещё три мультфильма о попугае Кеше – "Утро попугая Кеши", "Новые приключения попугая Кеши", а также "Попугай Кеша и чудовище". Последний появился в 2006 году.

Кадр из мультфильма "Возвращение блудного попугая"/ Фото: kinopoisk.ru

"Ну, погоди"

"Ну, погоди" – это тоже неувядающая советская и российская классика. Серии с 1-й по 16-ю выходили в Советском Союзе с 1969 по 1986 год. А эпизоды с 17-го по 22-й создавали уже в России с 1993 по 2017 год. На "Союзмультфильме" в 2021 году также вышло продолжение "Ну, погоди" – сериал "Ну, погоди! Каникулы", который получил негативные отзывы критиков.

Оригинальный мультсериал же является одним из самых популярных произведений мультипликации в России. В каждой серии зрителю показывают комичные погони Волка за Зайцем, в конце которых Волк каждый раз терпит неудачу.

Кадр из мультсериала "Ну, погоди"/ Фото: kinopoisk.ru

Образы из "Ну, погоди" популярны и до сих пор. Например, в недавней российской видеоигре Atomic Heart можно было даже посмотреть серии "Ну, погоди" в комнатах сохранения.

"Масяня"

Сериал "Масяня" Олега Куваева – самый "взрослый" мультсериал из списка. Это настоящая легенда "нулевых", комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов о персонажах студенческого возраста Масяня, Хрюндель и Лохматый.

На данный момент вышло уже 165 серий "Масяни". Сериал появился в 2001 году, за это время вышло восемь сезонов. Сейчас "Масяню" показывают в интернете. По ТВ мультсериал демонстрировали только в 2000-х на канале НТВ.