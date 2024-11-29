Финансовый и маркетинговый инструмент. Эксперт рассказал, как вывести бизнес на биржу

И кто в этом профессионально поможет

29 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KWfHz

Представитель компании "Юнисервис Капитал" Артем Иванов / Фото предоставлено пресс-службой компании

Выход бизнеса на биржу – отличный способ привлечь в компанию средства инвесторов. Но только если хорошо понимаешь, как это работает. Недавно первичное публичное размещение акций провела российская компании "Ламбумиз" – один из ведущих производителей упаковки для молока. Организатором IPO выступила сибирская инвестиционная компания "Юнисервис Капитал". Подробности в эфире радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ) рассказал руководитель отдела по работе с инвесторами и связям с общественностью этой компании Артем Иванов.

– IPO – что это за инструмент и почему он становится популярнее на фондовом рынке?

– IPO (Initial Public Offering*) – это первичное публичное размещение акций различных компаний. Таких, которые ранее не были представлены на бирже, а теперь компания предлагает инвесторам их приобрести. Затем акции обращаются и торгуются на бирже.

– В условиях роста ключевой ставки ЦБ и удорожания кредитных денег выход на биржу становится более выгодным способом привлечь в компанию деньги?

– Я бы не сказал, что увеличение стоимости долгового финансирования через выпуск облигаций или кредитования является основным драйвером того, что все больше и больше компаний выходят на IPO.

Для этой тенденции гораздо больше причин. Во-первых, фондовый рынок активно развивается. За последние семь-восемь лет существенно выросло количество частных инвесторов, имеющих открытые брокерские или индивидуальные инвестиционные счета. Во-вторых, было много компаний, которые с 2018 года выходили на биржу с облигациями. Некоторые из них росли и крепли и теперь уже пробуют силы в акционировании.

Возвращаясь к теме кредитования. Это на самом деле и сравнивать некорректно. Нельзя сказать однозначно, что выгоднее: брать в долг или искать инвесторов под акции. Все зависит от целей и задач компании. Важно понимать, что долг – краткосрочная история, а акции – это надолго. И обслуживание их в дальнейшем тоже подразумевает ряд затрат. Помимо выплаты дивидендов, необходимо будет выстраивать различные внутренние процессы, рассказывать о новостях, раскрывать информацию и так далее.

– Можно ли сказать, что размещение акций на бирже это не только финансовый, но и маркетинговый инструмент?

– Безусловно. Самое очевидное – повышается узнаваемость компании. Мы это видим на примере размещения ПАО "Ламбумиз", очень многие федеральные СМИ активно освещали процесс подготовки, ценовые параметры, с которыми выходила компания, итоги размещения.

Что еще важно, IPO дает компании возможность получить объективную рыночную оценку. Имея акции в обращении, котировку, мы понимаем капитализацию, стоимость компании, как ее оценивает рынок. А это уже прямой путь для проведения сделок слияния-поглощения. И возможность для дальнейшего роста.

– Как давно вы развиваете это направление в Сибири и сколько компаний за это время удалось вывести на IPO?

– Нашу деятельность, да и других брокеров, неправильно ограничивать какими-то регионами. Мы работаем с предприятиями по всей России. "Ламбумиз" – московская компания.

Конечно, и в Сибири у нас есть пул клиентов, эмитентов, которых мы выводили на биржу с облигациями. Сейчас также достаточно активно прорабатываем с ними и с другими компаниями вопрос проведения IPO. Их названия разглашать не буду.

– На какие биржи вы выводите своих клиентов?

– Мы работаем с Московской биржей, это основная российская площадка.

– Как "Юнисервис Капитал" помогает выходить на биржу и какой путь перед этим бизнесу предстоит пройти?

– Наша основная роль в работе – предоставление всех необходимых компетенций, для того чтобы компании подготовиться и успешно реализовать сделку IPO. Это и юридические консультанты, и PR*, IR*, аналитика.

Мы создаем проектную группу из наших сотрудников и представителей компании-эмитента, расписываем все процессы, реализуем все планы. Если требуется, то привлекаем сторонних консультантов, например, специалистов для написания проспекта акций, аудиторов и так далее.

Процесс длительный, может занимать девять месяцев, год или даже более. Зависит в том числе и от степени готовности самой компании. Если не было ранее никакого опыта работы с биржей, еще не выпускали облигации, то минимум 12 месяцев. И мы работаем на всем протяжении этого периода в связке со специалистами компаний-эмитентов.

*IPO (Initial Public Offering – читается как "Инишл Паблик Оферинг", первичное публичное размещение акций); PR (Public Relations – читается как "Паблик рилейшнз", связи с общественностью); IR (Investor Relations – читается как "Инвестор рилейшнз", связи с инвесторами).

ООО "Инвестиционная Компания Юнисервис Капитал"

г. Новосибирск, улица Романова, 28

uscinvest.ru

Реклама