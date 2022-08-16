Самураи огня. Как в Алтайском крае проходят соревнования среди юных пожарных

Пятый день смены: боевое развёртывание и стометровка с препятствиями / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

38-я алтайская профильная смена дружин юных пожарных проходит в эти дни на базе детского лагеря «Кристалл». Семь дней юные спасатели в возрасте от 12 до 15 лет здесь орудуют гидравлическим инструментом, тушат огонь, собирают пожарный рукав, спасают «пострадавших» и преодолевают «Лабиринт смелых», в котором надо проползти по грязи.

«Дети, которые приезжают сюда, это, не побоюсь этого слова, настоящие патриоты. Патриоты своего села, своего города, и, главное, пожарного дела. Они с удовольствием в течение года тренируются, чтобы попасть сюда, ведь только лучшие дружины могут участвовать в соревнованиях. Из нашей смены уже точно три человека свяжут свою жизнь с пожарным делом. Кроме этого, мы даже награждали за спасение медалью детей, которые прошли нашу профильную смену», — рассказывает руководитель профильной смены, начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Олег Власов.

Соревнования продлятся до 19 августа. По итогам команда-победитель поедет в лагерь «Океан» во Владивосток для участия во всероссийском турнире. Стоит отметить, что алтайская профильная смена — старейшая в России. В советское время такие соревнования проводились везде, но с распадом СССР они ушли в небытие. Однако в Алтайском крае профильные смены продолжились.