Где выгодно купить холодильник?

Рассказываем, какие правила эксплуатации соблюдать, чтобы продлить ему срок службы

03 августа 2023, 19:15, ИА Амител LjN8KUC3U

Холодильник / Фото: zinkevych / freepik.com

Если спросить пользователей, без какой бытовой техники им точно не обойтись, большинство выберут холодильник. И это неудивительно: он позволяет сохранить свежесть продуктов и избавляет от необходимости ежедневно ходить в магазин.

При всей практичности холодильник требует внимания: для бесперебойной и долговечной работы технику нужно правильно эксплуатировать. Достаточно соблюдать несколько нехитрых правил:

Настроить температуру. Оптимальный показатель от +1 до +4 °С. Если на кухне жарко или в холодильнике много продуктов, нужно немного понизить температуру. Если же на полках почти нет еды, то повысить. На температуру в морозильной камере не влияют внешние факторы: круглогодично она должна быть на отметке -18 °С. Следить за порядком. Раз в неделю протирайте дверцу и ручки, через каждые 3-4 дня перебирайте продукты и выбрасывайте те, где уже истек срок годности. Раз в сезон тщательно мойте все полки и ящики гелем для мытья посуды или жидким мылом. Для удаления застарелых пятен используйте соду. Проводить генеральную уборку. Хотя бы один раз в год. Для этого снимите защитную решетку, протрите конденсатор и вентилятор и заднюю стенку. Не хранить просроченные продукты. Если срок годности истек, смело выбрасывайте пищу. А также не стоит хранить жестяные банки (из них продукты лучше перекладывать в пластиковую или стеклянную посуду), открытые банки с сиропом, горчицей или вареньем, горячую пищу. Она перегружает компрессор. Хранить пищу в правильной таре. В холодильник поместится гораздо больше еды, если хранить ее не в кастрюлях и тарелках, а в контейнерах. На каждую емкость можно наклеить ярлык с датой. Правильно распределяйте продукты: на средней полке лучше хранить яйца и молочные продукты. Многие хозяйки отводят для "молочки" дверцу холодильника, но это не лучшее место. На дверцу чаще всего попадает теплый воздух, поэтому продукты быстрее портятся. Избегайте неприятных запахов. Даже самая вкусная еда может иметь неприятный запах, поэтому хранить ее следует в контейнерах с плотно закрытой крышкой. Если в холодильнике много продуктов с характерными ароматами, поставьте на нижнюю полку емкость с содой, чтобы она впитывала запахи.

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