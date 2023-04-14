Глава Михайловского района рассказал, как проходит тушение масштабного пожара

В данный момент работают 130 единиц техники, среди которых пожарный поезд и вертолёт

14 апреля 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Михайловского района Евгений Юрьев рассказал о том, как проходит тушение масштабного природного пожара. На данный момент распространение огня остановлено.

"С рассветом начала работу тяжёлая техника по прокладке просек, работы по тушению продолжаются. На месте работают лесные пожарные КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", МЧС России и арендаторов. В тушении пожара на данный момент задействованы более 130 пожарных машин и специальной техники, включая вертолёт и пожарный поезд, прибывший в 00:30 14.04.2023 из Кулунды", – сказано в сообщении.

Напомним, что возгорание заметил дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества в 13:30. Предположительно, пожар перешёл в регион из Казахстана.

Как отмечал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обстановку осложняет сильный порывистый ветер.