Хочешь стать парт-таймером? "Формула М2" объявила набор на летнюю вакансию

На неполный рабочий день приглашают школьников, студентов и пенсионеров

10 июля 2023, 09:40, ИА Амител LjN8KQtVv

"Формула М2" / Фото: предоставлено компанией

Лето – время наплыва клиентов в строительных магазинах. Люди делают ремонты, строят дома – цели разные, а итог один: в сезонную нагрузку компаниям необходимы дополнительные сотрудники. Сеть строительных магазинов "Формула М2" объявила набор на вакансию парт-таймера.

Что такое парт-тайм?

Part-time job* – работа на неполный день, совместительство, подработка. Иными словами, поддержка штатного персонала в моменты пиковой нагрузки.

Для кого подходит подработка?

"Формула М2" предлагает сотрудничество на неполный рабочий день:

несовершеннолетним школьникам;

студентам;

соискателям, находящимся на заслуженном отдыхе (50+).

Будущие сотрудники самостоятельно смогут выбрать удобное время для работы в компании. Такую подработку можно совмещать с основным видом деятельности.

Что нужно будет делать?

Приходить на несколько часов, чтобы помочь с конкретной задачей, например:

с выкладкой товара на полки магазина;

с оформлением ценников;

проконсультировать покупателя;

сформировать и отправить заказ клиенту и т.п.

Кстати, уже за пару недель в штат компании устроилось десяток людей, которые хотят реализовать себя в сфере продаж, складской логистике и получить достойное материальное вознаграждение.

Это не удивительно, ведь такая подработка станет хорошим финансовым подспорьем для пенсионеров и классной возможностью для школьников и студентов провести лето "по-взрослому" и заработать собственные деньги. С каждым годом число ребят, желающих трудиться, растет. А вместе с тем, увеличивается и предложение на рынке труда.

По данным Авито Работы, в первом квартале 2023 года количество вакансий для подростков от 14 лет выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Куда обращаться для трудоустройства?

Чтобы устроиться на работу в "Формула М2" достаточно оставить свой отклик на вакансию на: hh.ru*, Авито или сайте компании.

Отклики на вакансию принимают во все торговые подразделения: Республика Алтай, Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Набор ведут до 31 июля 2023 года.

*Part-time job ("Парт-тайм джоб"); hh.ru ("хх.ру").

ООО "Иктоникс трейд"

Логотип компании / Фото: "Формула М2"

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