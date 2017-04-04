Как правильно приготовить бургер? Секреты поваров в инфографике Amic.ru

Бургер – это не бутерброд, состоящий из кусочка хлеба, колбасы и майонеза, это настоящее блюдо, и чтобы его вкус радовал, нужно знать определенные правила приготовления. Если вы не знаете, какие приправы нужно добавлять в фарш, чтобы котлета получилась вкусной, какую выбрать булочку и что за компоненты обязательно должны быть в бургере, смотрите новую инфографику Amic.ru и учитесь готовить правильно.

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Не стоит забывать, что одним из самых важных компонентов в бургере является булочка, она должна быть свежей и приготовленной из качественных продуктов. В Барнауле такие можно купить в "Мама, я поел", здесь их выпекают в собственной пекарне.

"Мама, я поел" находится по адресу Ленина, 44а. До 17:00 здесь действует предложение формата бургер-ланч: картофель фри, напиток и бургер можно заказать всего за 200 рублей.