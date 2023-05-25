Бьёт озноб, глаза не закрываются – основные симптомы того, что с вашей "бабочкой" на шее что-то не в порядке

25 мая 2023, 07:25, ИА Амител

На приёме у врача / Фото: amic.ru

25 мая во всём мире отмечается День щитовидной железы. Маленький орган на шее, формой напоминающий бабочку, регулирует все важнейшие процессы в организме. В Алтайском крае патологии щитовидной железы встречаются почти в пять раз чаще, чем в среднем по России. Причём женщины болеют почти в два раза чаще мужчин – по причине их эмоциональности и большей зависимости от гормонов. Что делать, чтобы ваша "бабочка" порхала, и как не пропустить важные звоночки – amic.ru раcсказала эндокринолог Татьяна Ермилова.

Зачем нужна щитовидная железа?

Её клетки – тироциты – производят три важнейших гормона: тироксин, трийодтиронин и кальцитонин. Важнейших – потому что именно они контролируют обмен веществ и энергии, рост и развитие всех тканей и органов, регулируют температуру тела, частоту сердечных сокращений, свёртывание крови и много чего ещё.

Щитовидная железа – один из ключевых игроков иммунной системы, "щит" организма, не зря она так и называется. Её гормоны участвуют в распознавании свободных радикалов, которые повреждают и разрушают клетки организма, вызывая болезни и стимулируя старение.

А ещё этот орган регулирует работу нервной системы и даже высшую нервную деятельность. Недостаток гормонов щитовидной железы в детском возрасте приводит к задержкам физического и психического развития вплоть до кретинизма. Вот почему при планировании беременности и на протяжении всего периода вынашивания будущим мамочкам проводят коррекцию гормонального фона. И, наоборот, на время тиреостатической терапии, когда необходимо медикаментозно подавить гиперфункцию щитовидной железы, врачи категорически не рекомендуют заводить детей.

Какие болезни щитовидной железы встречаются чаще всего?

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – заболевание, при котором иммунная система разрушает здоровые клетки щитовидной железы, по ошибке принимая их за патогены. Пытаясь противостоять этим "атакам", орган постоянно находится в воспалённом состоянии и не может полноценно работать.

"АИТ – "стартовая площадка" для развития всех других заболеваний щитовидной железы. Начинается всё с него, а там уж – куда кривая вывезет, зависит от агрессивности внешней среды, в которую погружён человек, силы его собственного иммунитета, наличия и тяжести сопутствующих патологий", – пояснила Татьяна Ермилова.Основной причиной АИТ считается генетический дефект. А спровоцировать "поломку" может стресс, плохая экология, воздействие радиации, инфекции, дефицит йода или, наоборот, длительный необоснованный приём йодсодержащих препаратов.

На начальной стадии АИТ внешне никак не проявляется, человек может всю жизнь прожить, не подозревая о наличии патологии. Чаще всего это выясняется случайно по анализам крови, например, во время диспансеризации – на них будут видны отклонения уровня тиреоидных гормонов от нормы.

В начальной стадии АИТ не причиняет ущерба здоровью и не требует специального лечения. Максимум врач может назначить витаминный комплекс, содержащий определённые микроэлементы. Но если болезнь будет развиваться, она может перейти в одну из своих тяжёлых форм, о которых речь ниже.

Гипотиреоз – состояние, при котором выработка гормонов щитовидной железы снижена. Замедляются все обменные процессы, уменьшается образование энергии и тепла. При такой форме АИТ симптомы патологии проявляются уже достаточно ярко:



• сухость и ломкость кожи, волос и ногтей;

• выпадение волос;

• чувствительность к холоду, зябкость;

• слабость, сонливость, снижение внимания, ухудшение памяти, часто – депрессия;

• отёки;

• запоры и набор веса;

• снижение частоты сердечных сокращений.



У женщин гипотиреоз может также вызывать нарушения менструального цикла, быть причиной ранней менопаузы.

"Гипотиреоз может приводить к серьёзным проблемам со здоровьем: нарушать работу сердца и почек, вызывать ожирение, снижать иммунитет, приводить к бесплодию. Самое тяжёлое осложнение запущенных форм гипотиреоза – гипотиреоидная кома: при несвоевременном оказании помощи возможен даже летальный исход", – предупредила Татьяна Ермилова.

Лечится гипотиреоз медикаментозно с помощью специальных препаратов.

Гипертиреоз, или тиреотоксикоз – состояние противоположное гипотиреозу, когда щитовидка производит избыточное количество гормонов, буквально отравляя ими организм. Все метаболические процессы ускоряются – как 4G у операторов мобильной связи. Соответственно, температура тела повышается, учащается сердцебиение, появляется постоянная потливость, дрожь в разных частях, а иногда и во всём теле (нередко неконтролируемо трясётся голова), стремительно снижается вес на фоне нормального питания, появляется нездоровый блеск в глазах, пациент может испытывать ощущение "комка" в горле.

В 90% случаев возникает расстройство функций центральной нервной системы – нарушение сна, раздражительность, вспыльчивость, больные могут испытывать панику, страх потери сознания, смерти.

"Одно из тяжелейших осложнений тиреотоксикоза, требующих совместной коррекции эндокринологов и офтальмологов, – это эндокринная офтальмопатия, или, по-простому, выпячивание глаз, как у рыбы. Иногда пациенты не могут их даже закрыть", – рассказала врач.

Если тиреотоксикоз не лечить, неизбежны тяжёлые изменения в работе жизненно важных органов и систем, в первую очередь, сердца, костей, печени, нарушается репродуктивная функция. При тяжёлом течении может развиться тиреотоксический криз и насупить смерть.

Лечится тиреотоксикоз тиреостатиками (препаратами, подавляющими выработку гормонов) строго под контролем врача-эндокринолога. В случаях, когда щитовидная железа не отвечает на терапию, может потребоваться операция с полным или частичным удалением органа.

Доброкачественные узлы щитовидной железы (кисты, аденомы). Могут быть единичными, множественными, а иногда даже "спаиваются" в единый конгломерат.

Сам по себе узел щитовидной железы – это не самостоятельное заболевание, а, скорее, синдром патологических состояний – дефицита йода или аутоиммунного тиреоидита.

Как правило, доброкачественные узлы опасности для организма не представляют, кроме ситуаций, когда из-за большого размера или расположения они начинают сдавливать трахею и вызывать приступы удушья. Поэтому в большинстве ситуаций узлы наблюдают с установленной врачом периодичностью, лишь в редких случаях может потребоваться оперативное лечение.

Рак щитовидной железы – злокачественная патология. В Алтайском крае составляет примерно 8-10% в общей структуре онкозаболеваний. Женщины болеют чаще мужчин примерно в четыре раза. Узел – один из первых признаков рака этого органа. Но не нужно сразу впадать в панику: узелки есть у многих, но только примерно 5% из них становятся раковыми опухолями.

Если опухоль достигла крупных размеров, она начинает сдавливать окружающие органы: пищевод, трахею, возвратный гортанный нерв. Поэтому обязательно должны насторожить:



• участившийся кашель, который не связан с простудой или аллергией;

• боль в шее, которая может отдавать в ухо;

• затруднение глотания и ощущение комка в горле;

• одышка и затруднённое дыхание;

• осиплость голоса.

Самые распространённые формы рака (до 80% случаев) имеют благоприятный прогноз. Адекватно пролеченные пациенты в 99% случаев живут дольше 25 лет.

Основным видом лечения рака щитовидной железы является операция: в зависимости от распространённости процесса удаляется часть или орган целиком, в том числе ближайшие лимфоузлы при наличии в них метастазов.

К какому врачу пойти?

Не все заболевания щитовидной железы требуют внимания эндокринолога.

Если ничего не беспокоит, необходимо лишь регулярно проходить плановую диспансеризацию и профосмотры, во время которых проводится в том числе и контроль уровня гормонов щитовидной железы.

Наблюдаются у эндокринолога пациенты с выраженными симптомами гипотиреоза и тиреотоксикоза, при наличии узлов в щитовидной железе – независимо от причины их возникновения. Каждому в зависимости от его патологии, состояния и наличия сопутствующих заболеваний врач определит периодичность необходимых исследований (кровь на гормоны, УЗИ, пункционная биопсия), назначит корректную медикаментозную поддержку, а при необходимости направит и на оперативное лечение.

Можно ли жить без щитовидной железы?

Существуют эффективные синтетические "гормоны" щитовидной железы – препараты левотироксина. После удаления органа их придётся пить ежедневно и пожизненно. Но при корректно подобранной дозе жизнь практически не меняется. Наоборот, многие пациенты после устранения тягостных симптомов заболевания отмечают улучшение самочувствия.