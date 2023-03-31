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Слухи о второй волне мобилизации прокомментировали в Генштабе ВС РФ

Сейчас военнослужащих хватает для выполнения возложенных задач

31 марта 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В планах Генерального штаба Вооружённых сил РФ нет второй волны мобилизации, сообщает РИА Новости.

Как заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, военнослужащих достаточно для выполнения задач спецоперации.

"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", – сказал Цимлянский.

Ранее в Минобороны объяснили, почему указ о мобилизации действует до сих пор.

Комментарии 6

  • Так если кто забыл и первая не планировалась. Буквально за неделю, до неё главнокомандующий говорил, что военных для выполнения задач СВО хватает и мы ещё не начинали ещё даже
    31 марта, Гость   Ответить
  • в планах Генерального штаба нет --- только если пойдет не по плану?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Как говорил тов. Бендер - "Шура, никому не верьте"
    31 марта, Гость   Ответить
  • Завтра наверное шутки по этому поводу начнутся. Кто-нибудь поверит. Может даже спрячется, перестанет телефон брать. Послезавтра поймет, что подшутили, вернется
    31 марта, Гость   Ответить
  • Нехорошо про повестки шутить, можно реально человека испугать
    31 марта, Гость   Ответить
  • Да, главнокомандующий говорил, что военных для выполнения задач СВО хватает, но похоже те которые перевели интенсивность СВО образца первых 2х недель в то что было летом и в "мирные переговоры" решили качнуть общество, учитывая бардак в базах военкоматов дали разнорядки - и началось. Однако русский мужик и это пережевал и выплюнул и стал еще крепче. Потому как правда на нашей стороне. А ВВП еще и обязал выплачивать деньги и федералов и губернаторов, чтобы впредь думали наперёд.
    31 марта, Гость   Ответить
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