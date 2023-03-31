Слухи о второй волне мобилизации прокомментировали в Генштабе ВС РФ

Сейчас военнослужащих хватает для выполнения возложенных задач

31 марта 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

В планах Генерального штаба Вооружённых сил РФ нет второй волны мобилизации, сообщает РИА Новости.

Как заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, военнослужащих достаточно для выполнения задач спецоперации.

"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", – сказал Цимлянский.

Ранее в Минобороны объяснили, почему указ о мобилизации действует до сих пор.