Варщик, накрывальщик, обстрельщик. Топ необычных вакансий в Алтайском крае

К примеру, в администрацию Барнаула требуется специалист по охране прав детства

02 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Варит зелье / Фото: unsplash.com

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты прямо сейчас в Алтайском крае.

В администрацию Барнаула требуется специалист по охране прав детства с заработной платой от 30 тыс. рублей на руки.

"В обязанности важного специалиста входит осуществление работы по выявлению и устройству детей-сирот, контроль за исполнением обязанностей по воспитанию и содержанию приемных детей. Подходящий на должность кандидат должен иметь юридическое и психолого-педагогическое образование", – говорится в вакансии.

Также среди жителей края ищут инженера по патентной и изобретательской работе. Сотрудник будет оформлять заявки на объекты интеллектуальной собственности и проводить патентные исследования с документированием результатов. Трудоустроиться могут и студенты, прошедшие курс по патентоведению. Зарплата – от 35 тыс. до 45 тыс. рублей до вычета налогов.

Кроме того, на барнаульское промышленное предприятие требуется капитан скоростного судна. Специалисту предстоит работа в акватории на теплоходе. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь среднее или высшее образование по данному профилю и допуск к скоростным судам. Работодатель гарантирует социальные программы для сотрудников и их детей.

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