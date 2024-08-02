НОВОСТИОбщество

Варщик, накрывальщик, обстрельщик. Топ необычных вакансий в Алтайском крае

К примеру, в администрацию Барнаула требуется специалист по охране прав детства

02 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Варит зелье / Фото: unsplash.com
Варит зелье / Фото: unsplash.com

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты прямо сейчас в Алтайском крае.

В администрацию Барнаула требуется специалист по охране прав детства с заработной платой от 30 тыс. рублей на руки.

"В обязанности важного специалиста входит осуществление работы по выявлению и устройству детей-сирот, контроль за исполнением обязанностей по воспитанию и содержанию приемных детей. Подходящий на должность кандидат должен иметь юридическое и психолого-педагогическое образование", – говорится в вакансии.

Также среди жителей края ищут инженера по патентной и изобретательской работе. Сотрудник будет оформлять заявки на объекты интеллектуальной собственности и проводить патентные исследования с документированием результатов. Трудоустроиться могут и студенты, прошедшие курс по патентоведению. Зарплата – от 35 тыс. до 45 тыс. рублей до вычета налогов.

Кроме того, на барнаульское промышленное предприятие требуется капитан скоростного судна. Специалисту предстоит работа в акватории на теплоходе. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь среднее или высшее образование по данному профилю и допуск к скоростным судам. Работодатель гарантирует социальные программы для сотрудников и их детей. 

В список необычных вакансий также попали предложения для:

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Жителям Алтая рассказали, где заработать больше 100 тысяч рублей, не уезжая на вахту

Напомним, по итогам июня средняя предлагаемая зарплата в крае составила 49 934 рубля
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 7

Avatar Picture
Мусик

10:16:01 02-08-2024

вот всё жду вакансию дегустатора крепких алкогольных напитков. нет пока.
но я не унываю. жду. тренируюсь,

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:56 02-08-2024

Мусик (10:16:01 02-08-2024) вот всё жду вакансию дегустатора крепких алкогольных напитко... Нужно создавать команду-легче будет!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:49:17 02-08-2024

Гость (12:07:56 02-08-2024) Нужно создавать команду-легче будет!!! ... спонсор, потребитель и дегустатор.
полет нормальный.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:37 02-08-2024

Мусик (10:16:01 02-08-2024) вот всё жду вакансию дегустатора крепких алкогольных напитко... есть вакансия на 10 -12 % алкоголь
интересно ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:49:43 02-08-2024

"...должен иметь юридическое и психолого-педагогическое образование".

На 30 тысяч рублей.

Ну-ну.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:53 02-08-2024

Есть еще ватокатчик. Знакомец работал. Я у него спрашиваю - кем работаешь? Он типа да так - вату катаю. Я говорю, - Не работаешь что ли? Почему говорит работаю - вату катаю

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:22 03-08-2024

Гость (17:23:53 02-08-2024) Есть еще ватокатчик. Знакомец работал. Я у него спрашиваю - ... Я тоже вату катала😂 сахарную!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров