Варщик, накрывальщик, обстрельщик. Топ необычных вакансий в Алтайском крае
К примеру, в администрацию Барнаула требуется специалист по охране прав детства
02 августа 2024, 10:00, ИА Амител
Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты прямо сейчас в Алтайском крае.
В администрацию Барнаула требуется специалист по охране прав детства с заработной платой от 30 тыс. рублей на руки.
"В обязанности важного специалиста входит осуществление работы по выявлению и устройству детей-сирот, контроль за исполнением обязанностей по воспитанию и содержанию приемных детей. Подходящий на должность кандидат должен иметь юридическое и психолого-педагогическое образование", – говорится в вакансии.
Также среди жителей края ищут инженера по патентной и изобретательской работе. Сотрудник будет оформлять заявки на объекты интеллектуальной собственности и проводить патентные исследования с документированием результатов. Трудоустроиться могут и студенты, прошедшие курс по патентоведению. Зарплата – от 35 тыс. до 45 тыс. рублей до вычета налогов.
Кроме того, на барнаульское промышленное предприятие требуется капитан скоростного судна. Специалисту предстоит работа в акватории на теплоходе. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь среднее или высшее образование по данному профилю и допуск к скоростным судам. Работодатель гарантирует социальные программы для сотрудников и их детей.
В список необычных вакансий также попали предложения для:
10:16:01 02-08-2024
вот всё жду вакансию дегустатора крепких алкогольных напитков. нет пока.
но я не унываю. жду. тренируюсь,
12:07:56 02-08-2024
Мусик (10:16:01 02-08-2024) вот всё жду вакансию дегустатора крепких алкогольных напитко... Нужно создавать команду-легче будет!!!
12:49:17 02-08-2024
Гость (12:07:56 02-08-2024) Нужно создавать команду-легче будет!!! ... спонсор, потребитель и дегустатор.
полет нормальный.
14:17:37 02-08-2024
Мусик (10:16:01 02-08-2024) вот всё жду вакансию дегустатора крепких алкогольных напитко... есть вакансия на 10 -12 % алкоголь
интересно ?
11:49:43 02-08-2024
"...должен иметь юридическое и психолого-педагогическое образование".
На 30 тысяч рублей.
Ну-ну.
17:23:53 02-08-2024
Есть еще ватокатчик. Знакомец работал. Я у него спрашиваю - кем работаешь? Он типа да так - вату катаю. Я говорю, - Не работаешь что ли? Почему говорит работаю - вату катаю
09:38:22 03-08-2024
Гость (17:23:53 02-08-2024) Есть еще ватокатчик. Знакомец работал. Я у него спрашиваю - ... Я тоже вату катала😂 сахарную!