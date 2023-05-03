НОВОСТИБарнаул

Картонную "коробку" с элегантным красным диваном продают за 5 млн рублей в Барнауле

Горожанам предлагают купить дом, снаружи обшитый сайдингом, а внутри — картонный

03 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"
Фото: "Циан"

Одноэтажный дом, в котором нет ремонта, продают в Барнауле. Точный его адрес неизвестен, но продавец на "Циане" утверждает, что жильё находится в "престижном районе" города.

Стены в доме обшиты гипсокартоном и в некоторых местах замазаны шпаклёвкой. Обои, декоративная штукатурка, плитка – всего этого нет. И на полах тоже ни ламината, ни паркета – только серая краска. В общем, ничего лишнего, но работы и финансовых вложений наверняка потребуется немало.

В доме царит аскетизм. Однако его "целостность" всё-таки нарушает ярко-красный диван с двумя подушками. Он стоит внутри мансарды с большими, почти панорамными окнами.

Есть унитаз, водоснабжение и отопление.

Площадь дома – 71 "жилой квадрат". Он расположен на участке в 7 соток. Стоимость объекта составляет 75 тыс. рублей за кв. м, а всего – 5,4 млн рублей.

Барнаул объявления недвижимость

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:36:22 03-05-2023

Кто писал статью, в строительстве вообще не понимает

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

13:55:48 03-05-2023

Гость (09:36:22 03-05-2023) Кто писал статью, в строительстве вообще не понимает... А вот и владелец этого бунгало нарисовался..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:46 03-05-2023

Домик тыквы

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:25 03-05-2023

он в казенной заимке или озерном стоит. попадался несколько раз на Авито.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
a

13:06:04 05-05-2023

и у кого ума хватит купить картонку за 5млн? ее же ветром сдует

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров