Картонную "коробку" с элегантным красным диваном продают за 5 млн рублей в Барнауле
Горожанам предлагают купить дом, снаружи обшитый сайдингом, а внутри — картонный
03 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Одноэтажный дом, в котором нет ремонта, продают в Барнауле. Точный его адрес неизвестен, но продавец на "Циане" утверждает, что жильё находится в "престижном районе" города.
Стены в доме обшиты гипсокартоном и в некоторых местах замазаны шпаклёвкой. Обои, декоративная штукатурка, плитка – всего этого нет. И на полах тоже ни ламината, ни паркета – только серая краска. В общем, ничего лишнего, но работы и финансовых вложений наверняка потребуется немало.
В доме царит аскетизм. Однако его "целостность" всё-таки нарушает ярко-красный диван с двумя подушками. Он стоит внутри мансарды с большими, почти панорамными окнами.
Есть унитаз, водоснабжение и отопление.
Площадь дома – 71 "жилой квадрат". Он расположен на участке в 7 соток. Стоимость объекта составляет 75 тыс. рублей за кв. м, а всего – 5,4 млн рублей.
09:36:22 03-05-2023
Кто писал статью, в строительстве вообще не понимает
13:55:48 03-05-2023
Гость (09:36:22 03-05-2023) Кто писал статью, в строительстве вообще не понимает... А вот и владелец этого бунгало нарисовался..
14:11:46 03-05-2023
Домик тыквы
17:45:25 03-05-2023
он в казенной заимке или озерном стоит. попадался несколько раз на Авито.
13:06:04 05-05-2023
и у кого ума хватит купить картонку за 5млн? ее же ветром сдует