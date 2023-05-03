Горожанам предлагают купить дом, снаружи обшитый сайдингом, а внутри — картонный

03 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Одноэтажный дом, в котором нет ремонта, продают в Барнауле. Точный его адрес неизвестен, но продавец на "Циане" утверждает, что жильё находится в "престижном районе" города.

Стены в доме обшиты гипсокартоном и в некоторых местах замазаны шпаклёвкой. Обои, декоративная штукатурка, плитка – всего этого нет. И на полах тоже ни ламината, ни паркета – только серая краска. В общем, ничего лишнего, но работы и финансовых вложений наверняка потребуется немало.

































Фото: "Циан"

В доме царит аскетизм. Однако его "целостность" всё-таки нарушает ярко-красный диван с двумя подушками. Он стоит внутри мансарды с большими, почти панорамными окнами.

Есть унитаз, водоснабжение и отопление.

Площадь дома – 71 "жилой квадрат". Он расположен на участке в 7 соток. Стоимость объекта составляет 75 тыс. рублей за кв. м, а всего – 5,4 млн рублей.