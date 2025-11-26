Погодные качели в регионе продлятся до 30 ноября

26 ноября 2025, 14:32, ИА Амител

Мороз /Фото: Константин Причиненко, amic.ru

С 27 по 30 ноября в Алтайском крае будет резко меняться погода. После плюсовых температур, снега и метелей нагрянут морозы до -24 градусов. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Так, 27 ноября в Алтайском крае ожидается снег, мокрый снег и снег с дождем. На большую часть территорий обрушатся метели, возможны гололедные явления. Ночью ветер будет дуть со скоростью 20–23 м/с, в южных и восточных районах он усилится до 25 м/с и более. Кроме того, ночные температуры будут колебаться от -4 до +1 градуса. Днем столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов.

28 ноября в крае также будет идти снег, местами возможны метели.

«Ночью 28 ноября ветер усилится до 18–23 м/с, днем – до 15–20 м/с. Ожидаются отрицательные температуры: -3...-8 градусов, по северу до -13. Днем температура воздуха составит -1...-6 градусов», – добавила синоптик.

А 29 ноября в Алтайском крае резко похолодает. Температура воздуха опустится до -12...-17 градусов, по северо-востоку ударят морозы до -19...-24 градусов.

«Днем температура будет в очень широком диапазоне: по краю она составит -9...-14 градусов, по северо-востоку региона – от -15 до -20, а по юго-западным районам – от -3 до -8 градусов», – уточнила Наталия Кобякова.

В целом день пройдет без осадков, лишь на юго-востоке региона выпадет небольшой снег. Ветер подует со скоростью 3–8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

Но уже 30 ноября на Алтайский край вновь обрушатся метели и ветер до 15–18 м/с. Однако ночь ожидается морозной: похолодает до -5...-12 градусов, местами – до -18. А днем столбики термометров резко поднимутся вверх и покажут от -5 до + 1 градуса.

Напомним, на сутки 26 и ночь 27 ноября в крае объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ветер местами усилится до 25 м/с. Ожидается снег с дождем, местами метели и гололедица.