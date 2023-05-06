Барнаульцам предлагают приобрести одну комнату, но на самом деле — несколько

06 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

На "Авито" появилось загадочное объявление о продаже недвижимости, расположенной примерно в 35-40 минутах езды от центра города (это без пробок, если повезёт), на ул. Взлётной, 10.

Почему загадочное? А потому что в заголовке к объявлению предлагают одну комнату, но, судя по описанию, их две. Находятся они в "трёшке", а стоят 3,3 млн рублей – как полноценная квартира. И, кстати, в разделе "Комнаты в Барнауле" это самая дорогая недвижимость.

















Фото: "Авито"

Продавец сходу подчёркивает, что площадь составляет 40 "жилых квадратов". Правда, опять же, непонятно, о скольких комнатах идёт речь – об одной или двух… Ну да ладно.

В комнатах чисто. Есть шторы и мебель, в том числе кровать с диваном.

Имеются застеклённый балкон и лоджия с панорамным остеклением. Они достанутся новому владельцу комнат.

А вот какой в квартире санузел – раздельный или совмещённый – не сказано.

"Трёшка", в которой продают комнаты, находится на третьем этаже панельной девятиэтажки.

В объявлении уточняется, что в ипотеку приобрести комнаты нельзя.