Комнату-загадку, которая стоит как квартира, продают в Барнауле подальше от центра
Барнаульцам предлагают приобрести одну комнату, но на самом деле — несколько
06 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
На "Авито" появилось загадочное объявление о продаже недвижимости, расположенной примерно в 35-40 минутах езды от центра города (это без пробок, если повезёт), на ул. Взлётной, 10.
Почему загадочное? А потому что в заголовке к объявлению предлагают одну комнату, но, судя по описанию, их две. Находятся они в "трёшке", а стоят 3,3 млн рублей – как полноценная квартира. И, кстати, в разделе "Комнаты в Барнауле" это самая дорогая недвижимость.
Продавец сходу подчёркивает, что площадь составляет 40 "жилых квадратов". Правда, опять же, непонятно, о скольких комнатах идёт речь – об одной или двух… Ну да ладно.
В комнатах чисто. Есть шторы и мебель, в том числе кровать с диваном.
Имеются застеклённый балкон и лоджия с панорамным остеклением. Они достанутся новому владельцу комнат.
А вот какой в квартире санузел – раздельный или совмещённый – не сказано.
"Трёшка", в которой продают комнаты, находится на третьем этаже панельной девятиэтажки.
В объявлении уточняется, что в ипотеку приобрести комнаты нельзя.
"Доля", – коротко написал продавец.
10:29:39 06-05-2023
Дорого, за две комнаты, за эти деньги отдельную квартиру можно купить.