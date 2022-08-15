Барнаульский застройщик купил маленький участок в центре по цене 2,3 млн за сотку

Компания «Строительная инициатива» купила в центре Барнаула по улице Интернациональной, 130, земельный участок площадью 0,26 гектара, пишет «Алтапресс».

Прежний собственник, УК «Центр», ещё в 2012 году планировал построить здесь жилую высотку, но проект не был реализован. Как оказалось, разрешения на строительство у компании не было. Вложиться в будущий дом при этом успели шесть дольщиков, которые купили 15 квартир. В 2015-м по заявлению одного из них УК признали банкротом, однако суды не прекращаются у фирмы до сих пор.

8 августа прошли торги с начальной ценой участка 39 млн рублей. Всего на землю претендовало пятеро покупателей. Однако фирма Юрия Гатилова «Строительная инициатива» предложила лучшую цену — 60,45 млн рублей, и уже 11 августа заключила договор купли-продажи.

Издание также отмечает, что в этом году компания получила от мэрии два разрешения на строительство многоквартирных домов.

Ранее amic.ru рассказал, где в Барнауле продаётся самая дорогая земля.