Дети расскажут стихи о войне на радио в рамках акции «Марафон Памяти»

В трёх городах Алтайского края и Республики Алтай (в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске) проходит благотворительная акция «Марафон Памяти», приуроченная к празднованию 77-летней годовщины Победы в ВОВ.

С 6 по 10 мая в эфире радио можно услышать стихотворения о войне в исполнении детей. Список радиостанций можно посмотреть на сайте fmprod.ru.

«Ежегодно мы проводим „Марафон Памяти“, формируя продуктовые наборы своими силами и силами волонтёров, и с помощью комитетов ветеранов дарим их участникам ВОВ. В первые несколько лет мы с ветеранами собирались на чаепития. Много разговаривали, слушали их воспоминания, пели фронтовые песни. В этом году мы решили сделать наш проект ещё более душевным. Мы привлекли подрастающее поколение и попросили их прочитать стихотворения о войне», — рассказала Дарья Шмакова, pr-менеджер проекта.

В этом году адресатами «Марафона Памяти» станут не только участники ВОВ, но и труженики тыла, блокадники, дети войны — все те, кому так необходимо внимание. Благотворительная акция приближается к своему логическому завершению: продуктовые наборы сформированы и ждут отправки по месту назначения.