Причиной пожара в доме в Твери, где погиб человек, мог стать взрыв газа, а не беспилотник

Первая версия возникла из-за того, что во время происшествия регион действительно атаковали БПЛА

06 января 2026, 16:11, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Telegram-канал "Тверская область. Официально"

Пожар в тверской многоэтажке, при котором погиб один человек, возник не из-за падения обломков беспилотника. Эту предварительную версию в своем Telegram-канале озвучил врио губернатора области Виталий Королев. По его словам, изначальное предположение возникло из-за того, что в минувшую ночь регион действительно подвергся атаке нескольких БПЛА.

Напомним, чрезвычайное происшествие в Твери произошло ночью 6 января. На девятом этаже многоквартирного дома по ул. Виноградова произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Всех жильцов временно эвакуировали, на место выехал исполняющий обязанности главы региона. Он провел оперативное совещание с сотрудниками экстренных и коммунальных служб.

Почти сразу было заявлено, что в дом попал обломок одного из беспилотников. Но уже днем Королев сообщил, что причиной случившегося, по предварительным данным, стал взрыв газа.

«Что касается возгорания в одной из квартир многоквартирного дома в Твери, в результате которого погиб человек, то, по предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа», – написал врио губернатора. Этого же мнения придерживаются и в региональном Следкоме. Сотрудники ведомства провели тщательный осмотр места происшествия и сделали такой вывод на основе обнаруженных следов.

Королев также пояснил, что пожар приняли за результат атаки, поскольку в ту ночь в регионе действительно отражали атаку беспилотников. Всего было ликвидировано шесть БПЛА.

Он также добавил, что восстановительные работы в доме по ул. Виноградова будут проходить согласно намеченному плану. Подключение газа в квартиры уже идет.