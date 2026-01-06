Такой день. Рождественские метели, закрытые трассы, смертельные ДТП и неисправный самолет

О главных событиях региона за 6 января

06 января 2026, 23:42, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вторник, 6 января, в Алтайском крае прошел под знаком жутких метелей: весь день в регионе бушевала непогода. Из-за этого непростая обстановка сложилась на дорогах, а опергруппы спасателей отправились дежурить в наиболее опасные районы. К сожалению, не обошлось без смертельных аварий.

Об этих и других событиях дня – в нашем материале.

Смертельные ДТП и закрытые трассы

Дорожные инциденты начались еще утром – неподалеку от Сросток женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет. Откапывать опрокинувшийся автомобиль пришлось инспекторам Госавтоинспекции и подоспевшим спасателям. Сама водитель не пострадала.

А вот ближе к вечеру в регионе произошли две смертельные аварии. В первой погибло два человека: на Чуйском тракте лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и Mitsubishi Outlander. Другая трагедия случилась в Заринском районе – там водитель Toyota Camry врезался в Toyota Corolla и погиб на месте.

Весь день автомобилисты сообщают об ужасной погодной обстановке на дорогах, местами – о нулевой видимости. К 17:00 Госавтоинспекция региона закрыла для движения сразу два участка трасс, к 20.00 – еще один, а к 21.00 - еще один, уже четвертый. Непогода продолжается: водителей просят отказаться от дальних поездок.

Зарплаты врачей

Врач в Алтайском крае в среднем зарабатывает 93 632 рубля. Такие данные за 11 месяцев 2025 года указаны в материалах коллегии регионального Минздрава, которую ведомство провело накануне новогодних праздников. Отмечается, что этот показатель на 88,5% выше средней зарплаты по краю, которая составляет 49 685 рублей. Средние медработники, напротив, получают меньше этой цифры – 48 777 рублей, а младшие медработники еще меньше – 45 867 рублей.

Сломанный самолет в Москву

Рейс "Аэрофлота", который 6 января должен был вылететь из Барнаула в столицу, задержали на длительный срок. Причина – техническая неисправность, которую выявили еще до посадки пассажиров на борт. Всего этим рейсом в Москву собирались отправиться 155 человек.

В "Аэрофлоте" amic.ru подтвердили инцидент, уточнив, что длительность задержки связана с необходимостью приезда технических специалистов из Новосибирска. При этом пассажирам авиакомпания обеспечила обслуживание, предусмотренное законом. Людям, которым в краевой столице негде остановиться, предоставили места в гостиницах.

Миллионы тонн грузов по алтайским рекам

Речники Алтайского края за 2025 год перевезли 1,28 млн тонн грузов по алтайским рекам. Это очередной рекорд отрасли – показатель наращивают уже несколько лет подряд. В региональном Минтрансе отметили, что этому способствует соглашение регионального правительства с Росморречфлотом. Документ предполагает софинансирование: речную инфраструктуру развивают как на краевые, так и на федеральные деньги. В частности, таким образом в край закупили два новых современных судна для дноуглубительных работ – "Евгений Плескевич" и "Катунский-1".

В ведомстве также подчеркнули, что развитие водных грузоперевозок помогает разгрузить алтайские автодороги, тем самым продлевая срок их службы.

Рождество

В ночь с 6 на 7 января все православные отмечают Рождество Христово. Особые божественные литургии в храмах Барнаула начнутся всего лишь через несколько минут. Поздравляем с этим светлым праздником всех читателей amic.ru!

Если вы читаете этот материал в рождественскую ночь, то знайте – уехать с богослужения в Барнауле можно на общественном транспорте. Для этих целей в краевой столице запустили четыре ночных трамвая. В 01:30 два вагона отправится от Покровского кафедрального собора, а два – от Александро-Невского собора.