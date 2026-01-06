Сразу три бани загорелись в Алтайском крае в течение суток

Всего в понедельник спасатели региона ликвидировали 13 пожаров

06 января 2026, 11:36, ИА Амител

Борьба с огнем / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Три пожара в частных банях произошло в Алтайском крае 5 января. Об этом сообщили в региональном МЧС. Во всех случаях спасателям удалось ликвидировать возгорания, обошлось без жертв.

Бани горели в Усть-Пристанском, Новичихинском и Целинном районах. В ликвидации пожаров участвовали пожарные МЧС России, краевые подразделения ГПС и ведомственной пожарной охраны. Предварительной причиной ЧП во всех случаях называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В МЧС напомнили правила пользования печами:

кладку и ремонт печей лучше доверить профессионалам;

печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки;

нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

дымоход надо регулярно прочищать от скапливающейся в нем сажи.

Всего в регионе за прошедшие сутки зафиксировали 13 возгораний, три из которых – в краевой столице, уточнили в ведомстве. Шесть пожаров пришлось на жилой сектор.