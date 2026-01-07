Сквозь снежную бурю к свету. Как барнаульцы встретили Рождество

Фоторепортаж из храма Иоанна Богослова

07 января 2026, 10:00, ИА Амител

Рождество в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь с 6 на 7 января 2026 года в Барнауле прошли торжественные богослужения в честь Рождества Христова. Праздничные литургии состоялись во всех храмах города, в том числе и в храмовом комплексе Иоанна Богослова на улице Шумакова. Несмотря на разбушевавшуюся в Алтайском крае метель и сильный ветер, многие горожане пришли к храму, чтобы встретить светлый праздник и принять участие в ночной службе.

Стоит напомнить, что в октябре прошлого, 2025 года на территории комплекса появилась новая часовня-сень в честь Иоанна Крестителя, возведенная на средства местных предпринимателей. Это открытое сооружение в форме шатра с колоннами и ярким куполом расположено в благоустроенном сквере, который также был приведен в порядок при поддержке меценатов. Главной особенностью часовни является встроенная купель: уже 19 января, в праздник Крещения Господня, здесь можно будет совершить омовение в освященной воде и набрать ее в специально обустроенной зоне.