Поливать водой и не ставить у батареи. Как сохранить елку и когда ее нужно выкидывать

Советы ботаника АлтГУ Сергея Смирнова

07 января 2026, 06:50, ИА Амител

Наряженная елка в доме / Фото: создано в нейросети

Выбор новогодней елки – это важный момент, создающий атмосферу праздника. Несмотря на популярность искусственных аналогов, многие все же отдают предпочтение живым деревьям, которые придают дому неповторимый аромат и атмосферу. Как выбрать новогоднее дерево и продлить его жизнь в домашних условиях, рассказал кандидат биологических наук, ботаник АлтГУ Сергей Смирнов.

В Барнауле и других городах Алтайского края на елочных базарах чаще всего можно встретить два вида новогодних деревьев – ели и пихты. По словам Сергея Смирнова, из этих двух видов наибольшее предпочтение стоит отдать пихтам. Пихты, по его словам, обладают более пушистыми ветвями и мягкими длинными иголками, они приятнее на ощупь и обладают выраженным ароматом хвои. Такие деревья вносят особую атмосферу и символизируют настоящий Новый год.

По словам ученого, по приезде домой важно адаптировать пихту к новой температуре, особенно в наших сибирских условиях. Ученый не рекомендует покупать елку в сильный мороз. Не заносите дерево сразу в дом – лучше на сутки оставить ее в самом прохладном месте, например, на лоджии, в гараже или сенях. Это снизит стресс для дерева, оно медленно оттает и будет готово к домашнему теплу.

«Идеальный вариант – поставить елку в ведро с песком и регулярно поливать ее водой. Ставить ее лучше в самом прохладном месте дома, вдали от отопительных приборов. Чем жарче дома, тем быстрее хвоинки осыплются – при высоких температурах их устьица открываются, влага быстро испаряется», – приводит пресс-служба АлтГУ слова Сергея Смирнова.

Ученый также рекомендует бережнее относиться к природе и если есть возможность отдавать предпочтение искусственным деревьям, которые в наши дни уже не отличить от настоящих. Или же приобретать пихты из питомников, где их специально выращивают, не нанося вреда окружающей среде.