Продолжит действовать штормовое предупреждение: в дальние поездки лучше не отправляться

06 января 2026, 12:06, ИА Амител

Рождество в Барнауле / Фото: amic.ru

Ночью 7 января, когда православные отмечают Рождество, погодная обстановка в Алтайском крае останется сложной. Это следует из штормового предупреждения, которое ранее объявил региональный Гидрометцентр. Подробнее о погоде на праздник - в материале amic.ru.

По Алтайскому краю температура воздуха ночью 7 января составит от -6 до -11 градусов. При этом на большей части региона пройдет небольшой или умеренный снег. Кроме того, синоптики прогнозируют метели: ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 13-18 м/с, но местами ожидаются и порывы до 19-24 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -7...-9 градусов, также прогнозируются снег и ветер со скоростью 13-18 м/с.

По краю метели продолжатся и днем: при западном ветре 6-11 м/с возможны и порывы до 16 м/с. Температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. В Барнауле же будет чуть спокойнее: температура - -4...-6 градусов, ветер - 6-11 м/с без порывов.

Напоминаем, что в метель на дорогах возможны снежные заносы. В такую непогоду лучше отказаться от дальних поездок, а по возможности и от автотранспорта вообще. При нахождении на улице следует держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных предметов.