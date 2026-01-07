НОВОСТИПроисшествия

Два смертельных ДТП произошло в Алтайском крае с разницей в полчаса

Причину аварий выясняют полицейские

07 января 2026, 09:30, ИА Амител

Автомобильная авария / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Сразу два смертельных ДТП произошло в Алтайском крае днем 6 января с разницей буквально меньше получаса. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, первое ДТП произошло в Троицком районе в 16:10 на 270-м километре Чуйского тракта.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2107 двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула, но выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, которым управлял 50-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2107 скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Вторая авария случилась в 16 часов 40 минут на 110-м километре автодороги Мартыново – Тогул – Залесово.

Предварительно установлено, что водитель 1984 года рождения, управляя Toyota Camry, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с прицепом автомобиля ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1988 года рождения. После чего произошло столкновение Toyota Camry с Toyota Corolla.

В результате ДТП водитель Camry погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. А вот водитель и пассажир Corolla с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все причины трагедии.

ДТП Дороги

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:37:33 07-01-2026

Пока не будет разделительных барьеров, эти дороги - козьи тропы будут пожинать свои жертвы.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:21 07-01-2026

Гость (10:37:33 07-01-2026) Пока не будет разделительных барьеров, эти дороги - козьи тр... Пока прокладки между рулем и сиденьем без мозгов никакие барьеры не помогут.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:44 08-01-2026

Гость (22:51:21 07-01-2026) Пока прокладки между рулем и сиденьем без мозгов никакие бар...
Погибшие не считали себя прокладками, а у вас , похоже, нимб над головой и индульгенция от папы Римского.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:52 07-01-2026

Интересно, какие причины выясняют. Они уже давно известны: дураки и дороги. Первые выезжают на встречку, вторые у нас как всегда небезопасны!!!

  -4 Нравится
Ответить
