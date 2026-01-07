Два смертельных ДТП произошло в Алтайском крае с разницей в полчаса

Причину аварий выясняют полицейские

07 января 2026, 09:30, ИА Амител

Автомобильная авария / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Сразу два смертельных ДТП произошло в Алтайском крае днем 6 января с разницей буквально меньше получаса. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, первое ДТП произошло в Троицком районе в 16:10 на 270-м километре Чуйского тракта.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2107 двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула, но выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, которым управлял 50-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2107 скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Вторая авария случилась в 16 часов 40 минут на 110-м километре автодороги Мартыново – Тогул – Залесово.

Предварительно установлено, что водитель 1984 года рождения, управляя Toyota Camry, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с прицепом автомобиля ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1988 года рождения. После чего произошло столкновение Toyota Camry с Toyota Corolla.

В результате ДТП водитель Camry погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. А вот водитель и пассажир Corolla с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все причины трагедии.