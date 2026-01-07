НОВОСТИОбщество

Губернатор Виктор Томенко вместе с супругой посетил рождественское богослужение в Барнауле

Служба собрала сотни верующих

07 января 2026, 12:25, ИА Амител

Богослужение в Александро-Невском соборе Барнаула / Фото: Епархия Алтайского края

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в ночь на 7 января провел торжественное богослужение в Александро-Невском соборе Барнаула. Праздничная служба собрала сотни верующих. Разделить радость великого христианского праздника с прихожанами пришел губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с супругой Татьяной.

Как сообщается на сайте алтайской епархии, митрополиту Сергию помогали настоятель Александро-Невского собора протоиерей Андрей Басов, представители духовенства Барнаульской епархии, священнослужители и диаконы собора.

Во время богослужения была совершена пресвитерская хиротония – митрополит Сергий рукоположил диакона Владислава Лазарева, студента Барнаульской духовной семинарии, в иерея. После причащения архипастырь обратился к новопоставленному священнику с напутственным словом.

По завершении литургии состоялось славление у рождественской иконы, после чего митрополит Сергий обратился к духовенству и мирянам с проповедью. Рождественское послание было оглашено иереем Антонием Сафоновым.

В завершение службы архипастырь преподал крест для лобызания всем присутствующим.

Барнаул Виктор Томенко РПЦ

