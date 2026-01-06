Путин потребовал вернуть инфляцию на уровень 4–5% и дал конкретные поручения правительству
Среди пунктов – "обеление" экономики, повышение собираемости налогов и внедрение искусственного интеллекта
06 января 2026, 19:50, ИА Амител
Темпы роста российской экономики и инвестиционной активности должны быть восстановлены, а уровень инфляции к концу 2026 года должен быть 4–5%. Такие поручения президента страны Владимира Путина федеральному правительству опубликованы на сайте Кремля.
«Правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить […] восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4–5%)», – говорится в одном из главных пунктов перечня поручений. Кроме этого, глава государства поручил кабмину совместно с Центробанком вести активную работу по "обелению" отдельных секторов экономики, в том числе за счет улучшения условий для добросовестных участников рынка. Есть среди пунктов и повышение собираемости налогов по стране в 2026 году. Также Путин поручил расширить импорт в Россию приоритетных товаров, в том числе тех, у которых нет отечественных аналогов. При этом отдельный блок посвящен достижению страной технологического лидерства.
Часть предложений касается искусственного интеллекта: это утверждение нацплана по его внедрению в разные сферы экономики, а также устранение административных барьеров для этого.
Доклады по исполнению поручений кабмин и Центробанк должны предоставить в Кремль не позднее 1 июня 2026 года.
Перечень обширный, в нем также есть ряд пунктов, касающихся поддержки семей с детьми. В частности, президент поручил проработать вопрос о введении льготных тарифов такси для многодетных.
20:03:49 06-01-2026
Прапорщик, приказываю, раз, два, три - вернуть! Черт бы вас побрал. А на самом деле, он верит себе? Я не верю.
20:09:55 06-01-2026
Не надо было давать поручения правительству. Достаточно было определить необходимые цифры Росстату и подключить ВЦИОМ.
09:02:44 07-01-2026
гость (20:09:55 06-01-2026) Не надо было давать поручения правительству. Достаточно было... Так правительство и даст команду Росстату чтоб они и озвучили к концу года именно эти цифирки,а самое главное во всей этой возне-при любом раскладе кто то окажется на коне,не удержут инфляцию-правительство виновато,удержут-смотрите какой я хороший что без моей команды не чего не делается
20:14:18 06-01-2026
Значит пенсию проиндексируют на 4-5%, а фактическая инфляция будет в разы больше...
20:14:32 06-01-2026
Ну значит отчитаются, что инфляция была 4-5 %, при реальной процентов 15.
20:15:11 06-01-2026
И дистанционная работа для пенсионеров
20:21:59 06-01-2026
Хорошо бы ещё "рычаги" придумать для тех, кто не верит или смеётся.
21:42:06 06-01-2026
Гость (20:21:59 06-01-2026) Хорошо бы ещё "рычаги" придумать для тех, кто не верит или с... что-то было уже такое в прошлом. Но та система плохо кончила. В общем Отличная идея)
22:56:28 06-01-2026
Гость (20:21:59 06-01-2026) Хорошо бы ещё "рычаги" придумать для тех, кто не верит или с...
Это ведь ужасное преступление - не верить президенту... Казнить таких людей мало
09:02:12 07-01-2026
Гость (20:21:59 06-01-2026) Хорошо бы ещё "рычаги" придумать для тех, кто не верит или с... Да это ж святой человек!!! Как там майские указы, кстати?
20:32:45 06-01-2026
Непонятно каким образом будет 5 % в магазинах все дорожает.Ну у нас же не Москва и зарплаты у нас соответственно не столичные.
20:42:08 06-01-2026
Гость (20:32:45 06-01-2026) Непонятно каким образом будет 5 % в магазинах все дорожает.Н... Ну, может Набиуллина снова ставку поднимет, теперь до 50
22:17:05 06-01-2026
Гость (20:32:45 06-01-2026) Непонятно каким образом будет 5 % в магазинах все дорожает.Н... В столице тоже не сахар...
01:13:34 07-01-2026
Гость (20:32:45 06-01-2026) Непонятно каким образом будет 5 % в магазинах все дорожает.Н... Коммуналка 1.7 с января+10 с октября, а ставка рефинансирования и как можно трындеть про инфляцию 4-5 процентов, совсем не соображают в экономике.
08:32:39 07-01-2026
Гость (20:32:45 06-01-2026) Непонятно каким образом будет 5 % в магазинах все дорожает.Н... В магазинах всё хватают по любым ценам. Зашла в Ермолино - очередь огромная, все берут на 3 - 5тыс. блинчики, пельмени, выпечку. Как цены не будут расти, если даже продуктов не хватает?
10:10:44 07-01-2026
Гость (08:32:39 07-01-2026) В магазинах всё хватают по любым ценам. Зашла в Ермолин... Народ заранее запасается, пока цены не рванули.
21:02:45 06-01-2026
Красавчик, просто лучший!!!
21:27:05 06-01-2026
С каждым годом все больше ужастиков в стране
22:04:06 06-01-2026
Какой умный у нас президент!
Не можем сейчас себе другого позволить, да и нет никого. Алё, мы ищем таланты. Чубайса не предлагать.
10:01:30 07-01-2026
Олег (22:04:06 06-01-2026) Какой умный у нас президент!Не можем сейчас себе другого... Критерии другого какие хотите?
23:08:35 06-01-2026
Ну... Росстат любые проценты нарисует.
23:36:08 06-01-2026
Можно запретить цены поднимать. Кажется это на ифлиацию влияет Ещё больше малых ип загнется а там и сети подтянуться.
23:53:54 06-01-2026
Внедряю ИИ в комментарии:
«Президент поставил четкую цель перед правительством — снизить инфляцию до уровня 4–5%. Это важный сигнал для экономики страны, ведь стабильная инфляция способствует улучшению инвестиционного климата и росту доверия населения к национальной валюте. Теперь задача властей — оперативно разработать меры, которые позволят достичь поставленных целей, сохраняя баланс между стимулированием экономического роста и контролем над ценами.» - минусите ИИ.
08:47:47 07-01-2026
Гость (23:53:54 06-01-2026) Внедряю ИИ в комментарии: «Президент поставил четкую цел... Теперь задача властей — оперативно разработать меры, которые позволят достичь поставленных целей, сохраняя баланс между стимулированием экономического роста и контролем над ценами. ------- смешной ИИтик, а что мешало это делать раньше? Лет 26?
10:49:45 07-01-2026
Гость (08:47:47 07-01-2026) Теперь задача властей — оперативно разработать меры, которые... Что мешало?, Так и этот раз будет как 26 лет подряд богатым принадлежит земля и что в ней, а бедным Родина и родина.
00:39:24 07-01-2026
Пусть срочно придумает когда с него можно спросить как и на что эти налоги тратятся?
08:47:51 07-01-2026
Если зп не платить, то инфляции не будет
10:05:27 07-01-2026
Гость (08:47:51 07-01-2026) Если зп не платить, то инфляции не будет... Гыыы в 90 не жил? ЗП не платили а инфляция была, прикинь.
10:08:58 07-01-2026
Инфляция! Стой, раз-два! Вольно. всем разойтись!
18:01:00 08-01-2026
Инфляция - это не главное. Вот как добиться 5-10% рост экономики - вот это да. А ведь в РФ рост в 12% был - надо просто вернуть те времена - 2005-2010 год. И зарплаты росли в 3-5 раз за 5 лет и инфляция была 10-12%. И россияне могли себе и квартиры покупать в ипотеку на 10-15 лет, и машины брать в кредит, и в Турцию всей семьей летать. И рождаемость была на 30% была выше.
07:29:30 09-01-2026
Гость (18:01:00 08-01-2026) Инфляция - это не главное. Вот как добиться 5-10% рост эконо... "И рождаемость была на 30% была выше."-----В те годы не было молоха войны.