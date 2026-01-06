Путин потребовал вернуть инфляцию на уровень 4–5% и дал конкретные поручения правительству

Среди пунктов – "обеление" экономики, повышение собираемости налогов и внедрение искусственного интеллекта

06 января 2026, 19:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Темпы роста российской экономики и инвестиционной активности должны быть восстановлены, а уровень инфляции к концу 2026 года должен быть 4–5%. Такие поручения президента страны Владимира Путина федеральному правительству опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить […] восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4–5%)», – говорится в одном из главных пунктов перечня поручений. Кроме этого, глава государства поручил кабмину совместно с Центробанком вести активную работу по "обелению" отдельных секторов экономики, в том числе за счет улучшения условий для добросовестных участников рынка. Есть среди пунктов и повышение собираемости налогов по стране в 2026 году. Также Путин поручил расширить импорт в Россию приоритетных товаров, в том числе тех, у которых нет отечественных аналогов. При этом отдельный блок посвящен достижению страной технологического лидерства.

Часть предложений касается искусственного интеллекта: это утверждение нацплана по его внедрению в разные сферы экономики, а также устранение административных барьеров для этого.

Доклады по исполнению поручений кабмин и Центробанк должны предоставить в Кремль не позднее 1 июня 2026 года.

Перечень обширный, в нем также есть ряд пунктов, касающихся поддержки семей с детьми. В частности, президент поручил проработать вопрос о введении льготных тарифов такси для многодетных.