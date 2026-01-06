Мэр Барнаула проверил, как полиция следит за порядком и безопасностью в городе в праздники

Вячеслав Франк побывал в "мозговом центре", где следят за ключевыми локациями и передвижениями патрулей

06 января 2026, 15:05, ИА Амител

Вячеслав Франк в ходе встречи / Фото: администрация Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк 5 января провел рабочую встречу в городском управлении МВД России. В ходе совещания он оценил, как в краевой столице обеспечивают безопасность и порядок во время новогодних праздничных дней. Мэру показали работу центра управления, сотрудники которого в режиме реального времени мониторят ситуацию и координируют действия полиции.

Передвижения всех патрульных экипажей отслеживаются и корректируются в онлайн-режиме. В случае каких-либо инцидентов у сотрудников "мозгового центра" есть возможность оперативно перераспределить силы и отреагировать в кратчайшие сроки. Отмечается, что особое внимание сотрудники правопорядка уделяют ключевым локациям: площадям Советов и Свободы, районным праздничным площадкам и основным городским дорогам.

Фото: администрация Барнаула

Также Франку продемонстрировали, как работает единая система "Город", которая включает в себя обширную сеть видеокамер. В ходе встречи сотрудники центра выборочно показали, как работает система видеофиксации. Это инструмент не только контроля за обстановкой и обеспечения безопасности, но и раскрытия уже совершенных преступлений.

Глава города отметил, что полиция краевой столицы работает слаженно и использует действенные механизмы.

«Сегодня мы увидели, как работает сложный, но эффективный механизм. Комплексный подход, сочетающий современные технологии, грамотное управление силами и профессионализм сотрудников, дает свой результат. Я благодарю всех за службу и уверен, что такая организация работы будет способствовать и далее поддерживать в городе атмосферу безопасности и порядка», – сказал Вячеслав Франк. В барнаульском УМВД также поделились оперативными данными: городские площадки посетило уже более 13,5 тысячи человек. Праздники проходят штатно, никакого роста преступности в последние дни не зафиксировано.