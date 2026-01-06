Два билетика наугад. Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею 58 млн рублей

Первый билет принес женщине 100 рублей, а второй – в 580 тысяч раз больше

06 января 2026, 23:27, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

58 млн рублей выиграла томская пенсионерка в новогодней лотерее "Мечталлион". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи". Сообщается, что она играла впервые в жизни, купив при этом всего два билета.

Женщину зовут Светлана, а живет она в небольшом поселке в Томской области, подчеркнули в пресс-службе. Сама женщина призналась, что решила сыграть в лотерею спонтанно, когда скучала в очереди в сельском почтовом отделении. Она наугад выбрала из середины пачки два билета и купила их.

В итоге выигрыш по первому билету составил всего лишь 100 рублей, а по второму – целых 58 млн рублей, сделав пенсионерку мультимиллионером.

Светлана уже решила, что часть выигрыша потратит на покупку квартиры для своего сына – они с женой ждут двойню. Кроме того, женщина планирует передать определенное количество средств на строительство иконостаса в местном храме.

В пресс-службе отметили, что всего в рамках новогодней лотереи разыграли 1,5 млрд рублей. В итоге 66 человек, купивших билеты, стали миллионерами, а двое из них, включая Светлану из Томской области, – мультимиллионерами.