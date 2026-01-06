НОВОСТИОбщество

Как в рождественскую ночь в Барнауле будет работать общественный транспорт?

Для горожан, которые посетят церковные службы, запустят ночные трамваи

06 января 2026, 11:09, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Четыре трамвайных вагона будут работать в Барнауле в ночь с 6 на 7 января, чтобы верующие смогли добраться домой после церковных служб. Об этом сообщает мэрия краевой столицы. Транспорт будет ходить от двух главных храмов города – Покровского кафедрального собора и Александро-Невского собора.

От каждой церкви будет запущено по два маршрута. Время отправления одинаковое – 01:30. 

От Покровского кафедрального собора:

  • маршрут "А": Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (Коммунаров, 128);
  • маршрут "Б": Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево. 

От Александро-Невского собора:

  • маршрут "В": Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;
  • маршрут "Г": Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.

Расписание традиционных рождественских служб в Барнауле смотрите в нашем материале

Барнаул праздники

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:58:21 06-01-2026

А не должны ли веруны стойко преодолевать лишения ниспосланные свыше?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:30:45 06-01-2026

Будет работать как всегда:)

  -14 Нравится
Ответить
