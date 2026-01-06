Как в рождественскую ночь в Барнауле будет работать общественный транспорт?
Для горожан, которые посетят церковные службы, запустят ночные трамваи
06 января 2026, 11:09, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Четыре трамвайных вагона будут работать в Барнауле в ночь с 6 на 7 января, чтобы верующие смогли добраться домой после церковных служб. Об этом сообщает мэрия краевой столицы. Транспорт будет ходить от двух главных храмов города – Покровского кафедрального собора и Александро-Невского собора.
От каждой церкви будет запущено по два маршрута. Время отправления одинаковое – 01:30.
От Покровского кафедрального собора:
- маршрут "А": Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (Коммунаров, 128);
- маршрут "Б": Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
От Александро-Невского собора:
- маршрут "В": Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;
- маршрут "Г": Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
Расписание традиционных рождественских служб в Барнауле смотрите в нашем материале.
11:58:21 06-01-2026
А не должны ли веруны стойко преодолевать лишения ниспосланные свыше?
12:30:45 06-01-2026
Будет работать как всегда:)